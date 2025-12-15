Wienerberger Aktie

Rentabler Wienerberger-Einstieg? 15.12.2025 10:04:02

ATX-Papier Wienerberger-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Wienerberger-Investment von vor einem Jahr eingefahren

ATX-Papier Wienerberger-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Wienerberger-Investment von vor einem Jahr eingefahren

So viel hätten Anleger mit einem frühen Wienerberger-Investment verdienen können.

Heute vor 1 Jahr wurde das Wienerberger-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse Wien gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 26,44 EUR. Bei einem Investment von 100 EUR in das Wienerberger-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 3,782 Wienerberger-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 111,50 EUR, da sich der Wert eines Wienerberger-Anteils am 12.12.2025 auf 29,48 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 11,50 Prozent vermehrt.

Wienerberger war somit zuletzt am Markt 3,22 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Wienerberger AG

27.11.25 Wienerberger accumulate Erste Group Bank
14.11.25 Wienerberger buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
14.11.25 Wienerberger kaufen Barclays Capital
09.09.25 Wienerberger buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
29.08.25 Wienerberger Erste Group Bank
Wienerberger AG 30,02 1,83% Wienerberger AG

Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

