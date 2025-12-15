Wienerberger Aktie
WKN: 83170 / ISIN: AT0000831706
|Rentabler Wienerberger-Einstieg?
|
15.12.2025 10:04:02
ATX-Papier Wienerberger-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Wienerberger-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Heute vor 1 Jahr wurde das Wienerberger-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse Wien gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 26,44 EUR. Bei einem Investment von 100 EUR in das Wienerberger-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 3,782 Wienerberger-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 111,50 EUR, da sich der Wert eines Wienerberger-Anteils am 12.12.2025 auf 29,48 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 11,50 Prozent vermehrt.
Wienerberger war somit zuletzt am Markt 3,22 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: Wienerberger AG
Nachrichten zu Wienerberger AGmehr Nachrichten
|
09:29
|Starker Wochentag in Wien: ATX Prime zum Handelsstart mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
12.12.25
|Freundlicher Handel: ATX beginnt Sitzung weit in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
11.12.25
|Pluszeichen in Wien: ATX zum Ende des Donnerstagshandels auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
11.12.25
|Börse Wien in Grün: Schlussendlich Pluszeichen im ATX Prime (finanzen.at)
|
11.12.25
|Pluszeichen in Wien: ATX Prime mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
11.12.25
|Handel in Wien: So bewegt sich der ATX nachmittags (finanzen.at)
|
11.12.25
|Schwacher Wochentag in Wien: ATX sackt zum Start ab (finanzen.at)
|
10.12.25
|Freundlicher Handel in Wien: ATX letztendlich im Aufwind (finanzen.at)
Analysen zu Wienerberger AGmehr Analysen
|27.11.25
|Wienerberger accumulate
|Erste Group Bank
|14.11.25
|Wienerberger buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.11.25
|Wienerberger kaufen
|Barclays Capital
|09.09.25
|Wienerberger buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.08.25
|Wienerberger
|Erste Group Bank
|27.11.25
|Wienerberger accumulate
|Erste Group Bank
|14.11.25
|Wienerberger buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.11.25
|Wienerberger kaufen
|Barclays Capital
|09.09.25
|Wienerberger buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.08.25
|Wienerberger
|Erste Group Bank
|27.11.25
|Wienerberger accumulate
|Erste Group Bank
|14.11.25
|Wienerberger buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.11.25
|Wienerberger kaufen
|Barclays Capital
|09.09.25
|Wienerberger buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|18.08.25
|Wienerberger buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.05.17
|Wienerberger Reduce
|Kepler Cheuvreux
|23.05.24
|Wienerberger accumulate
|Erste Group Bank
|12.08.22
|Wienerberger Hold
|Deutsche Bank AG
|28.04.22
|Wienerberger buy
|Deutsche Bank AG
|02.04.20
|Wienerberger neutral
|Deutsche Bank AG
|25.02.20
|Wienerberger neutral
|Deutsche Bank AG
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Wienerberger AG
|30,02
|1,83%