ATX-Papier Wienerberger-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Wienerberger-Investment von vor einem Jahr eingefahren

So viel hätten Anleger mit einem frühen Wienerberger-Investment verdienen können.

Heute vor 1 Jahr wurde das Wienerberger-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse Wien gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 26,44 EUR. Bei einem Investment von 100 EUR in das Wienerberger-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 3,782 Wienerberger-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 111,50 EUR, da sich der Wert eines Wienerberger-Anteils am 12.12.2025 auf 29,48 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 11,50 Prozent vermehrt.

Wienerberger war somit zuletzt am Markt 3,22 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

