ATX-Papier Wienerberger-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Wienerberger von vor 10 Jahren abgeworfen

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Wienerberger-Aktien verdienen können.

Vor 10 Jahren wurden Wienerberger-Anteile via Börse Wien gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Wienerberger-Papier bei 16,00 EUR. Bei einem Investment von 10 000 EUR in die Wienerberger-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 625,000 Wienerberger-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 19.06.2026 auf 23,82 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 14 887,50 EUR wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 48,88 Prozent gesteigert.

Wienerberger wurde jüngst mit einem Börsenwert von 2,60 Mrd. Euro gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at