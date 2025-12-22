Wienerberger Aktie
WKN: 83170 / ISIN: AT0000831706
|Wienerberger-Investition
|
22.12.2025 10:04:06
ATX-Papier Wienerberger-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Wienerberger-Investment von vor 3 Jahren verdient
Heute vor 3 Jahren fand via Börse Wien Handel mit dem Wienerberger-Papier statt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 22,26 EUR. Bei einem Investment von 1 000 EUR in die Wienerberger-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 44,924 Wienerberger-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Wienerberger-Papiers auf 30,44 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 367,48 EUR wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 36,75 Prozent vermehrt.
Am Markt war Wienerberger jüngst 3,32 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Bildquelle: Wienerberger AG
Aktien in diesem Artikel
|Wienerberger AG
|30,24
|-0,66%