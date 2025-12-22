Wienerberger Aktie

Wienerberger für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 83170 / ISIN: AT0000831706

Wienerberger-Investition 22.12.2025 10:04:06

ATX-Papier Wienerberger-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Wienerberger-Investment von vor 3 Jahren verdient

ATX-Papier Wienerberger-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Wienerberger-Investment von vor 3 Jahren verdient

Anleger, die vor Jahren in Wienerberger-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse Wien Handel mit dem Wienerberger-Papier statt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 22,26 EUR. Bei einem Investment von 1 000 EUR in die Wienerberger-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 44,924 Wienerberger-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Wienerberger-Papiers auf 30,44 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 367,48 EUR wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 36,75 Prozent vermehrt.

Am Markt war Wienerberger jüngst 3,32 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Wienerberger AG

Aktien in diesem Artikel

Wienerberger AG 30,24 -0,66% Wienerberger AG

