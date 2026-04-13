ATX-Papier Wienerberger-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Wienerberger-Investment von vor 3 Jahren verloren

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Wienerberger-Einstiegs gewesen.

Am 13.04.2023 wurde die Wienerberger-Aktie via Börse Wien gehandelt. Zum Handelsende stand das Wienerberger-Papier an diesem Tag bei 26,08 EUR. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 38,344 Wienerberger-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 973,16 EUR, da sich der Wert eines Wienerberger-Papiers am 10.04.2026 auf 25,38 EUR belief. Damit beträgt die Performance des Investments -2,68 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Wienerberger belief sich zuletzt auf 2,77 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at