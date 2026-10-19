ATX-Papier Wienerberger-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Wienerberger-Investment von vor einem Jahr verloren

Wer vor Jahren in Wienerberger-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse Wien wochenend-bedingt kein Handel mit der Wienerberger-Aktie statt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 26,04 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 38,402 Wienerberger-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Wienerberger-Aktie auf 16,04 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 615,98 EUR wert. Das entspricht einer Abnahme von 38,40 Prozent.

Der Börsenwert von Wienerberger belief sich jüngst auf 1,75 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at