ATX-Papier Wienerberger-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Wienerberger von vor 3 Jahren eingebracht

Vor 3 Jahren wurde die Wienerberger-Aktie an der Börse Wien gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 22,30 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 448,430 Wienerberger-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 7 174,89 EUR, da sich der Wert eines Wienerberger-Papiers am 23.10.2026 auf 16,00 EUR belief. Damit wäre die Investition 28,25 Prozent weniger wert.

Der Wienerberger-Wert an der Börse wurde auf 1,75 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at