ATX-Papier Wienerberger-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Wienerberger von vor 5 Jahren bedeutet

Das wäre der Verlust bei einem frühen Wienerberger-Investment gewesen.

Vor 5 Jahren wurde das Wienerberger-Papier via Börse Wien gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 31,20 EUR. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 100 EUR in die Wienerberger-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 3,205 Anteilen. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 30.10.2026 52,02 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 16,23 EUR belief. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 47,98 Prozent verringert.

Wienerberger markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 1,77 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at