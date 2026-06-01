Wienerberger Aktie
WKN: 83170 / ISIN: AT0000831706
|Profitabler Wienerberger-Einstieg?
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01.06.2026 10:04:06
ATX-Papier Wienerberger-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Wienerberger von vor einem Jahr eingebracht
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse Wien wochenend-bedingt kein Handel mit Wienerberger-Anteilen statt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 32,60 EUR. Bei einem Investment von 10 000 EUR in Wienerberger-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 306,748 Wienerberger-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 24,20 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 7 423,31 EUR wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 25,77 Prozent verringert.
Der Börsenwert von Wienerberger belief sich zuletzt auf 2,64 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Wienerberger AG
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