Wienerberger Aktie

Wienerberger für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 83170 / ISIN: AT0000831706

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Performance im Blick 06.07.2026 10:03:54

ATX-Papier Wienerberger-Aktie: So viel Verlust hätte ein Wienerberger-Investment von vor 3 Jahren eingebracht

ATX-Papier Wienerberger-Aktie: So viel Verlust hätte ein Wienerberger-Investment von vor 3 Jahren eingebracht

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Wienerberger-Aktien verlieren können.

Am 06.07.2023 wurden Wienerberger-Anteile an der Börse Wien gehandelt. Diesen Tag beendete das Wienerberger-Papier bei 26,90 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 37,175 Wienerberger-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Wienerberger-Aktie auf 23,02 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 855,76 EUR wert. Damit hätte sich die Investition um 14,42 Prozent vermindert.

Insgesamt war Wienerberger zuletzt 2,51 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Wienerberger AG

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