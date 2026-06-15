ATX-Papier Wienerberger-Aktie: So viel Verlust hätte ein Wienerberger-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Wienerberger-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse Wien Handel mit Wienerberger-Anteilen statt. Zum Handelsende stand das Wienerberger-Papier an diesem Tag bei 33,28 EUR. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in die Wienerberger-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 30,048 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Wienerberger-Papiers auf 23,44 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 704,33 EUR wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 29,57 Prozent verringert.

Zuletzt ergab sich für Wienerberger eine Börsenbewertung in Höhe von 2,56 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at