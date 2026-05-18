Wienerberger Aktie

Wienerberger für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 83170 / ISIN: AT0000831706

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Wienerberger-Investmentbeispiel 18.05.2026 10:04:29

ATX-Papier Wienerberger-Aktie: So viel Verlust hätte ein Wienerberger-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

ATX-Papier Wienerberger-Aktie: So viel Verlust hätte ein Wienerberger-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

So viel hätten Anleger mit einem frühen Wienerberger-Investment verlieren können.

Wienerberger-Anteile wurden heute vor 5 Jahren an der Börse Wien gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 31,84 EUR. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 EUR in den Konzern investierten, besitzen nun 3,141 Wienerberger-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 15.05.2026 gerechnet (22,34 EUR), wäre das Investment nun 70,16 EUR wert. Damit wäre die Investition 29,84 Prozent weniger wert.

Der Börsenwert von Wienerberger belief sich zuletzt auf 2,44 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Wienerberger AG

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