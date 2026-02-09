Wienerberger Aktie

Wienerberger für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 83170 / ISIN: AT0000831706

Lohnende Wienerberger-Investition? 09.02.2026 10:04:28

ATX-Papier Wienerberger-Aktie: So viel Verlust hätte ein Wienerberger-Investment von vor einem Jahr eingefahren

ATX-Papier Wienerberger-Aktie: So viel Verlust hätte ein Wienerberger-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Wienerberger-Aktien gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurde die Wienerberger-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse Wien gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 30,68 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 32,595 Wienerberger-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 962,84 EUR, da sich der Wert eines Wienerberger-Papiers am 06.02.2026 auf 29,54 EUR belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 3,72 Prozent abgenommen.

Insgesamt war Wienerberger zuletzt 3,23 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Wienerberger AG

Nachrichten zu Wienerberger AG

Analysen zu Wienerberger AG

26.01.26 Wienerberger Sell UBS AG
08.01.26 Wienerberger Sell UBS AG
06.01.26 Wienerberger overweight Barclays Capital
27.11.25 Wienerberger accumulate Erste Group Bank
14.11.25 Wienerberger buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Wienerberger AG 29,90 1,22%

Wienerberger AG 29,90 1,22% Wienerberger AG

Börse aktuell - Live Ticker

ATX legt zu -- DAX etwas fester -- Asiens Börsen letztlich stark - Nikkei erklimmt neues Rekordhoch
Der heimische Aktienmarkt zieht am Montag an. Der deutsche Leitindex legt ebenfalls zu. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich zum Wochenstart stark.
ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

