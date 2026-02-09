ATX-Papier Wienerberger-Aktie: So viel Verlust hätte ein Wienerberger-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Wienerberger-Aktien gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurde die Wienerberger-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse Wien gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 30,68 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 32,595 Wienerberger-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 962,84 EUR, da sich der Wert eines Wienerberger-Papiers am 06.02.2026 auf 29,54 EUR belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 3,72 Prozent abgenommen.

Insgesamt war Wienerberger zuletzt 3,23 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at