ATX-Papier Wienerberger-Aktie: So viel Verlust hätte ein Wienerberger-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die Wienerberger-Aktie gebracht.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Wienerberger-Papier an der Börse Wien wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 30,72 EUR. Wenn man vor 1 Jahr 1 000 EUR in die Wienerberger-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 32,552 Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 24.07.2026 auf 20,08 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 653,65 EUR wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 34,64 Prozent eingebüßt.

Wienerberger wurde jüngst mit einem Börsenwert von 2,19 Mrd. Euro gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at