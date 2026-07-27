Wienerberger Aktie
WKN: 83170 / ISIN: AT0000831706
|Wienerberger-Investition im Blick
|
27.07.2026 10:04:12
ATX-Papier Wienerberger-Aktie: So viel Verlust hätte ein Wienerberger-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Wienerberger-Papier an der Börse Wien wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 30,72 EUR. Wenn man vor 1 Jahr 1 000 EUR in die Wienerberger-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 32,552 Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 24.07.2026 auf 20,08 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 653,65 EUR wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 34,64 Prozent eingebüßt.
Wienerberger wurde jüngst mit einem Börsenwert von 2,19 Mrd. Euro gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: Wienerberger AG
Nachrichten zu Wienerberger AG
|
08:30
|EQS-News: wienerberger welcomes European Commission ETS proposals to strengthen industrial competitiveness and advance decarbonization (EQS Group)
|
24.07.26
|Freitagshandel in Wien: ATX Prime präsentiert sich zum Ende des Freitagshandels fester (finanzen.at)
|
24.07.26
|Freitagshandel in Wien: ATX zum Ende des Freitagshandels im Minus (finanzen.at)
|
24.07.26
|Freitagshandel in Wien: ATX Prime verbucht am Nachmittag Gewinne (finanzen.at)
|
24.07.26
|Pluszeichen in Wien: ATX notiert am Freitagnachmittag im Plus (finanzen.at)
|
24.07.26
|Aufschläge in Wien: ATX Prime am Mittag in Grün (finanzen.at)
|
24.07.26
|Gewinne in Wien: ATX notiert am Freitagmittag im Plus (finanzen.at)
|
24.07.26
|Handel in Wien: ATX steigt zum Start (finanzen.at)
Analysen zu Wienerberger AG
|24.07.26
|Wienerberger accumulate
|Erste Group Bank
|23.07.26
|Wienerberger verkaufen
|UBS AG
|22.07.26
|Wienerberger buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.06.26
|Wienerberger Halten
|UBS AG
|18.05.26
|Wienerberger kaufen
|Erste Group Bank
|24.07.26
|Wienerberger accumulate
|Erste Group Bank
|23.07.26
|Wienerberger verkaufen
|UBS AG
|22.07.26
|Wienerberger buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.06.26
|Wienerberger Halten
|UBS AG
|18.05.26
|Wienerberger kaufen
|Erste Group Bank
|22.07.26
|Wienerberger buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|18.05.26
|Wienerberger kaufen
|Erste Group Bank
|14.05.26
|Wienerberger overweight
|Barclays Capital
|07.04.26
|Wienerberger overweight
|Barclays Capital
|25.02.26
|Wienerberger buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|23.07.26
|Wienerberger verkaufen
|UBS AG
|29.06.26
|Wienerberger Halten
|UBS AG
|14.04.26
|Wienerberger Sell
|UBS AG
|26.01.26
|Wienerberger Sell
|UBS AG
|08.01.26
|Wienerberger Sell
|UBS AG
|23.05.24
|Wienerberger accumulate
|Erste Group Bank
|12.08.22
|Wienerberger Hold
|Deutsche Bank AG
|28.04.22
|Wienerberger buy
|Deutsche Bank AG
|02.04.20
|Wienerberger neutral
|Deutsche Bank AG
|25.02.20
|Wienerberger neutral
|Deutsche Bank AG
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Wienerberger AG
|20,64
|2,79%