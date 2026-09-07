Wienerberger Aktie

Wienerberger für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 83170 / ISIN: AT0000831706

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Wienerberger-Anlage unter der Lupe 07.09.2026 10:04:00

ATX-Papier Wienerberger-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Wienerberger von vor 5 Jahren bedeutet

ATX-Papier Wienerberger-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Wienerberger von vor 5 Jahren bedeutet

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Wienerberger-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Wienerberger-Aktie an der Börse Wien ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die Wienerberger-Anteile bei 33,60 EUR. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 29,762 Wienerberger-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 04.09.2026 auf 19,31 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 574,70 EUR wert. Das entspricht einem Schwund von 42,53 Prozent.

Der Börsenwert von Wienerberger belief sich jüngst auf 2,11 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: Wienerberger AG

Nachrichten zu Wienerberger AG

mehr Nachrichten

Analysen zu Wienerberger AG

mehr Analysen
24.07.26 Wienerberger accumulate Erste Group Bank
23.07.26 Wienerberger verkaufen UBS AG
22.07.26 Wienerberger buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
29.06.26 Wienerberger Halten UBS AG
18.05.26 Wienerberger kaufen Erste Group Bank
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Wienerberger AG 19,33 0,10% Wienerberger AG

Letzte Top-Ranking Nachrichten

11:10 Apple, Microsoft & eigene Aktie: So positioniert sich UBS im US-Portfolio
06.09.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 36
06.09.26 Gold, Öl & Co. in KW 36: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
05.09.26 KW 36: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
05.09.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

Börse aktuell - Live Ticker

ATX wenig bewegt -- DAX schwächelt -- Asiens Börsen uneinheitlich
Der heimische Markt präsentiert sich zum Wochenstart kaum verändert. Der deutsche Leitindex gibt nach. Am Montag finden die Börsen in Asien keine gemeinsame Richtung.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen