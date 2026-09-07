ATX-Papier Wienerberger-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Wienerberger von vor 5 Jahren bedeutet

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Wienerberger-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Wienerberger-Aktie an der Börse Wien ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die Wienerberger-Anteile bei 33,60 EUR. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 29,762 Wienerberger-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 04.09.2026 auf 19,31 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 574,70 EUR wert. Das entspricht einem Schwund von 42,53 Prozent.

Der Börsenwert von Wienerberger belief sich jüngst auf 2,11 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at