ATX-Papier Wienerberger-Aktie: So viel Verlust hätte eine Wienerberger-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Wienerberger-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.

Vor 5 Jahren wurden Wienerberger-Anteile via Börse Wien gehandelt. Der Schlusskurs der Wienerberger-Aktie betrug an diesem Tag 30,50 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 32,787 Wienerberger-Aktien im Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 20.03.2026 724,59 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 22,10 EUR belief. Das entspricht einer Abnahme von 27,54 Prozent.

Alle Wienerberger-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 2,41 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at