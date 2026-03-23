Wienerberger Aktie
WKN: 83170 / ISIN: AT0000831706
|Profitabler Wienerberger-Einstieg?
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23.03.2026 10:04:34
ATX-Papier Wienerberger-Aktie: So viel Verlust hätte eine Wienerberger-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Vor 5 Jahren wurden Wienerberger-Anteile via Börse Wien gehandelt. Der Schlusskurs der Wienerberger-Aktie betrug an diesem Tag 30,50 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 32,787 Wienerberger-Aktien im Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 20.03.2026 724,59 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 22,10 EUR belief. Das entspricht einer Abnahme von 27,54 Prozent.
Alle Wienerberger-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 2,41 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Wienerberger AG
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