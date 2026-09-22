UNIQA Insurance Aktie
WKN: 82110 / ISIN: AT0000821103
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22.09.2026 12:26:55
ATX Prime aktuell: Anleger lassen ATX Prime am Mittag steigen
Um 12:09 Uhr springt der ATX Prime im Wiener Börse-Handel um 0,47 Prozent auf 3 395,78 Punkte an. In den Handel ging der ATX Prime 0,092 Prozent fester bei 3 383,15 Punkten, nach 3 380,05 Punkten am Vortag.
Im Tageshoch notierte der ATX Prime bei 3 399,36 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 3 365,00 Punkten.
So bewegt sich der ATX Prime seit Beginn Jahr
Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.08.2026, betrug der ATX Prime-Kurs 3 261,96 Punkte. Vor drei Monaten, am 22.06.2026, wurde der ATX Prime auf 3 241,86 Punkte taxiert. Vor einem Jahr, am 22.09.2025, wies der ATX Prime einen Wert von 2 303,44 Punkten auf.
Im Index schlägt seit Jahresanfang 2026 ein Plus von 27,75 Prozent zu Buche. Im Jahreshoch erreichte der ATX Prime bislang 3 399,36 Punkte. Bei 2 489,01 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.
ATX Prime-Tops und -Flops
Zu den Gewinner-Aktien im ATX Prime zählen aktuell AT S (AT&S) (+ 5,88 Prozent auf 198,00 EUR), DO (+ 3,60 Prozent auf 195,80 EUR), Verbund (+ 2,71 Prozent auf 62,45 EUR), Wienerberger (+ 2,63 Prozent auf 17,92 EUR) und Rosenbauer (+ 2,24 Prozent auf 64,00 EUR). Die schwächsten ATX Prime-Aktien sind derweil Kapsch TrafficCom (-1,68 Prozent auf 4,09 EUR), Frequentis (-1,33 Prozent auf 66,80 EUR), STRABAG SE (-1,29 Prozent auf 107,40 EUR), Schoeller-Bleckmann (-1,20 Prozent auf 28,80 EUR) und UNIQA Insurance (-1,06 Prozent auf 18,60 EUR).
Welche ATX Prime-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Das größte Handelsvolumen im ATX Prime kann derzeit die Wienerberger-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via Wiener Börse 112 343 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 46,148 Mrd. Euro macht die Erste Group Bank-Aktie im ATX Prime derzeit den höchsten Börsenwert aus.
ATX Prime-Fundamentaldaten
Unter den ATX Prime-Aktien weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Marinomed Biotech-Aktie mit 7,48 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 6,59 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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