Wiener Börse-Handel im Blick 25.11.2025 15:59:02

ATX Prime aktuell: Anleger lassen ATX Prime steigen

ATX Prime aktuell: Anleger lassen ATX Prime steigen

Das macht der ATX Prime am Nachmittag.

Der ATX Prime gewinnt im Wiener Börse-Handel um 15:42 Uhr 1,05 Prozent auf 2 457,29 Punkte. In den Dienstagshandel ging der ATX Prime 0,002 Prozent stärker bei 2 431,78 Punkten, nach 2 431,72 Punkten am Vortag.

Der ATX Prime verzeichnete bei 2 460,04 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 2 410,32 Einheiten.

So entwickelt sich der ATX Prime seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime lag am vorherigen Handelstag, dem 24.10.2025, bei 2 331,75 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 25.08.2025, lag der ATX Prime bei 2 378,97 Punkten. Der ATX Prime stand vor einem Jahr, am 25.11.2024, bei 1 766,53 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2025 ging es für den Index bereits um 34,58 Prozent nach oben. 2 461,76 Punkte markierten den Höchststand des ATX Prime im laufenden Jahr. Bei 1 745,07 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Aufsteiger und Absteiger im ATX Prime

Die stärksten Aktien im ATX Prime sind aktuell Vienna Insurance (+ 6,00 Prozent auf 48,60 EUR), PORR (+ 4,33 Prozent auf 30,15 EUR), Raiffeisen (+ 3,91 Prozent auf 35,04 EUR), UNIQA Insurance (+ 3,23 Prozent auf 14,70 EUR) und Wienerberger (+ 3,02 Prozent auf 29,98 EUR). Die schwächsten ATX Prime-Aktien sind derweil Wolford (-6,59 Prozent auf 3,40 EUR), Warimpex (-3,53 Prozent auf 0,49 EUR), FACC (-2,33 Prozent auf 10,06 EUR), Frequentis (-1,89 Prozent auf 62,20 EUR) und Addiko Bank (-1,87 Prozent auf 21,00 EUR).

Die meistgehandelten ATX Prime-Aktien

Die Aktie im ATX Prime mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Raiffeisen-Aktie. Zuletzt wurden via Wiener Börse 359 084 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 34,603 Mrd. Euro weist die Erste Group Bank-Aktie im ATX Prime derzeit den höchsten Börsenwert auf.

ATX Prime-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung die Marinomed Biotech-Aktie. Hier wird ein KGV von 1,75 erwartet. Unter den Aktien im Index verzeichnet die OMV-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 8,98 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: gopixa / Shutterstock.com

14.11.25 Wienerberger buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
14.11.25 Wienerberger kaufen Barclays Capital
09.09.25 Wienerberger buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
29.08.25 Wienerberger Erste Group Bank
18.08.25 Wienerberger buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
ATX und DAX letztlich im Plus -- Asiens Börsen schließen in Grün
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt präsentierten sich am Dienstag fester. In Fernost waren im Dienstagshandel Gewinne zu erkennen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

