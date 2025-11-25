Wienerberger Aktie
WKN: 83170 / ISIN: AT0000831706
|Wiener Börse-Handel im Blick
|
25.11.2025 15:59:02
ATX Prime aktuell: Anleger lassen ATX Prime steigen
Der ATX Prime gewinnt im Wiener Börse-Handel um 15:42 Uhr 1,05 Prozent auf 2 457,29 Punkte. In den Dienstagshandel ging der ATX Prime 0,002 Prozent stärker bei 2 431,78 Punkten, nach 2 431,72 Punkten am Vortag.
Der ATX Prime verzeichnete bei 2 460,04 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 2 410,32 Einheiten.
So entwickelt sich der ATX Prime seit Beginn Jahr
Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime lag am vorherigen Handelstag, dem 24.10.2025, bei 2 331,75 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 25.08.2025, lag der ATX Prime bei 2 378,97 Punkten. Der ATX Prime stand vor einem Jahr, am 25.11.2024, bei 1 766,53 Punkten.
Seit Jahresbeginn 2025 ging es für den Index bereits um 34,58 Prozent nach oben. 2 461,76 Punkte markierten den Höchststand des ATX Prime im laufenden Jahr. Bei 1 745,07 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.
Aufsteiger und Absteiger im ATX Prime
Die stärksten Aktien im ATX Prime sind aktuell Vienna Insurance (+ 6,00 Prozent auf 48,60 EUR), PORR (+ 4,33 Prozent auf 30,15 EUR), Raiffeisen (+ 3,91 Prozent auf 35,04 EUR), UNIQA Insurance (+ 3,23 Prozent auf 14,70 EUR) und Wienerberger (+ 3,02 Prozent auf 29,98 EUR). Die schwächsten ATX Prime-Aktien sind derweil Wolford (-6,59 Prozent auf 3,40 EUR), Warimpex (-3,53 Prozent auf 0,49 EUR), FACC (-2,33 Prozent auf 10,06 EUR), Frequentis (-1,89 Prozent auf 62,20 EUR) und Addiko Bank (-1,87 Prozent auf 21,00 EUR).
Die meistgehandelten ATX Prime-Aktien
Die Aktie im ATX Prime mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Raiffeisen-Aktie. Zuletzt wurden via Wiener Börse 359 084 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 34,603 Mrd. Euro weist die Erste Group Bank-Aktie im ATX Prime derzeit den höchsten Börsenwert auf.
ATX Prime-Fundamentalkennzahlen im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung die Marinomed Biotech-Aktie. Hier wird ein KGV von 1,75 erwartet. Unter den Aktien im Index verzeichnet die OMV-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 8,98 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
Analysen zu Wienerberger AGmehr Analysen
|14.11.25
|Wienerberger buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.11.25
|Wienerberger kaufen
|Barclays Capital
|09.09.25
|Wienerberger buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.08.25
|Wienerberger
|Erste Group Bank
|18.08.25
|Wienerberger buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Aktien in diesem Artikel
|Addiko Bank
|21,40
|0,00%
|Erste Group Bank AG
|91,05
|0,28%
|EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG)
|26,40
|-0,38%
|FACC AG
|10,16
|-1,36%
|Frequentis
|62,20
|-1,89%
|Marinomed Biotech AG
|20,00
|2,04%
|OMV AG
|48,20
|-0,45%
|PORR AG
|30,20
|4,50%
|Raiffeisen
|34,92
|3,56%
|UNIQA Insurance AG
|14,74
|3,51%
|Vienna Insurance
|48,90
|6,65%
|Warimpex
|0,50
|-1,96%
|Wienerberger AG
|30,46
|4,67%
|Wolford AG
|3,40
|-6,59%
Indizes in diesem Artikel
|ATX Prime
|2 459,32
|1,14%