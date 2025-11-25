ATX Prime aktuell: Anleger lassen ATX Prime steigen

Der ATX Prime gewinnt im Wiener Börse-Handel um 15:42 Uhr 1,05 Prozent auf 2 457,29 Punkte. In den Dienstagshandel ging der ATX Prime 0,002 Prozent stärker bei 2 431,78 Punkten, nach 2 431,72 Punkten am Vortag.

Der ATX Prime verzeichnete bei 2 460,04 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 2 410,32 Einheiten.

So entwickelt sich der ATX Prime seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime lag am vorherigen Handelstag, dem 24.10.2025, bei 2 331,75 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 25.08.2025, lag der ATX Prime bei 2 378,97 Punkten. Der ATX Prime stand vor einem Jahr, am 25.11.2024, bei 1 766,53 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2025 ging es für den Index bereits um 34,58 Prozent nach oben. 2 461,76 Punkte markierten den Höchststand des ATX Prime im laufenden Jahr. Bei 1 745,07 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Aufsteiger und Absteiger im ATX Prime

Die stärksten Aktien im ATX Prime sind aktuell Vienna Insurance (+ 6,00 Prozent auf 48,60 EUR), PORR (+ 4,33 Prozent auf 30,15 EUR), Raiffeisen (+ 3,91 Prozent auf 35,04 EUR), UNIQA Insurance (+ 3,23 Prozent auf 14,70 EUR) und Wienerberger (+ 3,02 Prozent auf 29,98 EUR). Die schwächsten ATX Prime-Aktien sind derweil Wolford (-6,59 Prozent auf 3,40 EUR), Warimpex (-3,53 Prozent auf 0,49 EUR), FACC (-2,33 Prozent auf 10,06 EUR), Frequentis (-1,89 Prozent auf 62,20 EUR) und Addiko Bank (-1,87 Prozent auf 21,00 EUR).

Die meistgehandelten ATX Prime-Aktien

Die Aktie im ATX Prime mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Raiffeisen-Aktie. Zuletzt wurden via Wiener Börse 359 084 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 34,603 Mrd. Euro weist die Erste Group Bank-Aktie im ATX Prime derzeit den höchsten Börsenwert auf.

ATX Prime-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung die Marinomed Biotech-Aktie. Hier wird ein KGV von 1,75 erwartet. Unter den Aktien im Index verzeichnet die OMV-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 8,98 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at