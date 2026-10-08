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ATX Prime im Blick 08.10.2026 12:26:56

ATX Prime aktuell: ATX Prime am Donnerstagmittag mit Abgaben

ATX Prime aktuell: ATX Prime am Donnerstagmittag mit Abgaben

Der ATX Prime notiert aktuell im negativen Bereich.

Am Donnerstag gibt der ATX Prime um 12:10 Uhr via Wiener Börse um 1,21 Prozent auf 3 205,18 Punkte nach. Zuvor ging der ATX Prime 0,215 Prozent tiefer bei 3 237,54 Punkten in den Handel, nach 3 244,52 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der ATX Prime bei 3 194,82 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 3 237,54 Punkten.

So entwickelt sich der ATX Prime seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn gab der ATX Prime bereits um 2,73 Prozent nach. Der ATX Prime wies vor einem Monat, am 08.09.2026, einen Stand von 3 390,37 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 08.07.2026, notierte der ATX Prime bei 3 137,50 Punkten. Vor einem Jahr, am 08.10.2025, wies der ATX Prime einen Wert von 2 350,06 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 20,58 Prozent aufwärts. Bei 3 448,52 Punkten markierte der ATX Prime bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 2 489,01 Zählern markiert.

Aufsteiger und Absteiger im ATX Prime

Die stärksten Aktien im ATX Prime sind aktuell Verbund (+ 1,98 Prozent auf 64,35 EUR), Flughafen Wien (+ 1,52 Prozent auf 53,60 EUR), EVN (+ 0,70 Prozent auf 28,75 EUR), AMAG (+ 0,36 Prozent auf 28,20 EUR) und OMV (+ 0,34 Prozent auf 73,15 EUR). Unter den schwächsten ATX Prime-Aktien befinden sich derweil Lenzing (-10,72 Prozent auf 11,16 EUR), Wolford (-10,62 Prozent auf 2,02 EUR), Warimpex (-7,63 Prozent auf 0,46 EUR), Raiffeisen (-3,03 Prozent auf 56,00 EUR) und voestalpine (-2,98 Prozent auf 41,72 EUR).

Die meistgehandelten ATX Prime-Aktien

Im ATX Prime weist die Wienerberger-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 153 344 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 45,177 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im ATX Prime den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Werte im Blick

Die OMV-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7,24 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX Prime-Werten. Die OMV-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,47 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: gopixa / Shutterstock.com

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