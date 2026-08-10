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ATX Prime-Kursverlauf 10.08.2026 12:26:46

ATX Prime aktuell: ATX Prime am Montagmittag in Grün

ATX Prime aktuell: ATX Prime am Montagmittag in Grün

Der ATX Prime zeigt sich aktuell wenig bewegt.

Der ATX Prime bewegt sich im Wiener Börse-Handel um 12:10 Uhr um 0,14 Prozent fester bei 3 282,31 Punkten. In den Handel ging der ATX Prime 0,006 Prozent stärker bei 3 277,94 Punkten, nach 3 277,74 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 3 273,08 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 3 287,51 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der ATX Prime seit Jahresbeginn

Noch vor einem Monat, am 10.07.2026, bewegte sich der ATX Prime bei 3 189,18 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime wies am vorherigen Handelstag, dem 08.05.2026, einen Wert von 2 910,02 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.08.2025, lag der ATX Prime-Kurs bei 2 358,81 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 23,48 Prozent. In diesem Jahr verzeichnete der ATX Prime bereits ein Jahreshoch bei 3 337,77 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 2 489,01 Punkten markiert.

ATX Prime-Gewinner und -Verlierer

Unter den Top-Aktien im ATX Prime befinden sich derzeit AT S (AT&S) (+ 5,85 Prozent auf 152,00 EUR), Telekom Austria (+ 2,41 Prozent auf 10,20 EUR), Polytec (+ 1,65 Prozent auf 4,92 EUR), CA Immobilien (+ 1,65 Prozent auf 24,65 EUR) und UNIQA Insurance (+ 1,56 Prozent auf 18,28 EUR). Auf der Verliererseite im ATX Prime stehen derweil Rosenbauer (-2,17 Prozent auf 63,00 EUR), BAWAG (-1,42 Prozent auf 180,30 EUR), FACC (-1,19 Prozent auf 16,62 EUR), Raiffeisen (-1,04 Prozent auf 62,05 EUR) und Österreichische Post (-0,81 Prozent auf 30,55 EUR).

ATX Prime-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Das größte Handelsvolumen im ATX Prime kann derzeit die UNIQA Insurance-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via Wiener Börse 113 325 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie weist im ATX Prime mit 46,614 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Titel im Fokus

Die OMV-Aktie verzeichnet mit 7,13 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime. Die OMV-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,26 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: gopixa / Shutterstock.com

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BAWAG 179,80 -1,69% BAWAG
CA Immobilien 24,45 0,82% CA Immobilien
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OMV AG 64,05 1,99% OMV AG
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Raiffeisen 62,20 -0,80% Raiffeisen
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