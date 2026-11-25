Der ATX Prime bewegte sich im Wiener Börse-Handel letztendlich um 2,98 Prozent schwächer bei 2 961,22 Punkten. Zuvor eröffnete der Index bei 3 052,66 Zählern und damit 0,013 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (3 052,27 Punkte).

Der ATX Prime verzeichnete bei 2 961,09 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Mittwoch 3 055,44 Einheiten.

ATX Prime-Jahreshoch und -Jahrestief

Auf Wochensicht verzeichnet der ATX Prime bislang Verluste von 2,77 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.10.2026, wies der ATX Prime einen Wert von 3 081,43 Punkten auf. Der ATX Prime erreichte vor drei Monaten, am 25.08.2026, den Stand von 3 282,20 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 25.11.2025, stand der ATX Prime bei 2 459,32 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 11,40 Prozent. Bei 3 448,52 Punkten erreichte der ATX Prime bislang ein Jahreshoch. Bei 2 489,01 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

ATX Prime-Top-Flop-Liste

Unter den stärksten Aktien im ATX Prime befinden sich derzeit ZUMTOBEL (+ 4,75 Prozent auf 3,97 EUR), Wienerberger (+ 1,53 Prozent auf 15,24 EUR), Rosenbauer (+ 1,53 Prozent auf 53,20 EUR), Mayr-Melnhof Karton (+ 0,86 Prozent auf 70,50 EUR) und CA Immobilien (+ 0,72 Prozent auf 21,00 EUR). Unter den schwächsten ATX Prime-Aktien befinden sich derweil AT S (AT&S) (-7,66 Prozent auf 89,20 EUR), Semperit (-6,53 Prozent auf 13,60 EUR), Raiffeisen (-6,29 Prozent auf 54,40 EUR), Lenzing (-5,50 Prozent auf 9,11 EUR) und UNIQA Insurance (-4,35 Prozent auf 18,46 EUR).

ATX Prime-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im ATX Prime ist die Wienerberger-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via Wiener Börse 583 854 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie macht im ATX Prime den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 43,235 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Titel im Blick

2026 präsentiert die OMV-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6,55 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime. Die OMV-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,18 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at