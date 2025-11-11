ATX Prime aktuell: ATX Prime beginnt Dienstagssitzung im Plus

Derzeit geht es für den ATX Prime erneut nach oben.

Um 09:12 Uhr tendiert der ATX Prime im Wiener Börse-Handel 0,33 Prozent fester bei 2 411,39 Punkten. In den Handel ging der ATX Prime 0,005 Prozent stärker bei 2 403,51 Punkten, nach 2 403,39 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 2 403,51 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 2 411,66 Punkten.

So bewegt sich der ATX Prime seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.10.2025, wurde der ATX Prime mit 2 331,20 Punkten berechnet. Der ATX Prime wurde vor drei Monaten, am 11.08.2025, mit 2 360,24 Punkten bewertet. Der ATX Prime stand noch vor einem Jahr, am 11.11.2024, bei 1 777,73 Punkten.

Seit Jahresanfang 2025 kletterte der Index bereits um 32,06 Prozent aufwärts. Der ATX Prime erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 2 428,97 Punkten. Bei 1 745,07 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Die Tops und Flops im ATX Prime

Unter den stärksten Einzelwerten im ATX Prime befinden sich derzeit Semperit (+ 2,00 Prozent auf 13,26 EUR), Lenzing (+ 1,69 Prozent auf 21,00 EUR), Flughafen Wien (+ 1,53 Prozent auf 53,00 EUR), Kapsch TrafficCom (+ 1,25 Prozent auf 6,48 EUR) und PORR (+ 1,15 Prozent auf 26,35 EUR). Zu den schwächsten ATX Prime-Aktien zählen derweil Marinomed Biotech (-3,50 Prozent auf 19,30 EUR), Addiko Bank (-1,41 Prozent auf 21,00 EUR), Rosenbauer (-1,16 Prozent auf 42,60 EUR), Telekom Austria (-0,99 Prozent auf 9,01 EUR) und Frequentis (-0,81 Prozent auf 73,20 EUR).

Welche ATX Prime-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die voestalpine-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im ATX Prime auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 20 105 Aktien gehandelt. Im ATX Prime weist die Erste Group Bank-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 34,738 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Mitglieder im Fokus

2025 präsentiert die Marinomed Biotech-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 1,79 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime. Die OMV-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,07 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.at