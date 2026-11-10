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Index im Fokus 10.11.2026 09:28:32

ATX Prime aktuell: ATX Prime beginnt Handel mit Gewinnen

ATX Prime aktuell: ATX Prime beginnt Handel mit Gewinnen

Das macht das Börsenbarometer in Wien am Morgen.

Um 09:11 Uhr springt der ATX Prime im Wiener Börse-Handel um 1,47 Prozent auf 3 266,96 Punkte an. In den Handel ging der ATX Prime 0,004 Prozent fester bei 3 219,89 Punkten, nach 3 219,75 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der ATX Prime bei 3 266,96 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 3 219,89 Punkten.

So bewegt sich der ATX Prime seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.10.2026, betrug der ATX Prime-Kurs 3 212,80 Punkte. Vor drei Monaten, am 10.08.2026, wurde der ATX Prime auf 3 276,95 Punkte taxiert. Vor einem Jahr, am 10.11.2025, wies der ATX Prime einen Wert von 2 403,39 Punkten auf.

Im Index schlägt seit Jahresanfang 2026 ein Plus von 22,90 Prozent zu Buche. Im Jahreshoch erreichte der ATX Prime bislang 3 448,52 Punkte. Bei 2 489,01 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

ATX Prime-Tops und -Flops

Zu den Gewinner-Aktien im ATX Prime zählen aktuell Mayr-Melnhof Karton (+ 19,70 Prozent auf 80,20 EUR), AT S (AT&S) (+ 3,77 Prozent auf 115,60 EUR), Erste Group Bank (+ 2,97 Prozent auf 118,00 EUR), FACC (+ 2,96 Prozent auf 13,90 EUR) und Lenzing (+ 2,91 Prozent auf 12,04 EUR). Die schwächsten ATX Prime-Aktien sind derweil Wolford (-9,72 Prozent auf 1,95 EUR), Warimpex (-4,05 Prozent auf 0,45 EUR), ZUMTOBEL (-2,81 Prozent auf 3,81 EUR), Kapsch TrafficCom (-1,33 Prozent auf 3,70 EUR) und OMV (-1,19 Prozent auf 70,45 EUR).

Welche ATX Prime-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das größte Handelsvolumen im ATX Prime kann derzeit die voestalpine-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via Wiener Börse 26 820 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 43,312 Mrd. Euro macht die Erste Group Bank-Aktie im ATX Prime derzeit den höchsten Börsenwert aus.

ATX Prime-Fundamentaldaten

Unter den ATX Prime-Aktien weist 2026 laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie mit 6,99 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 6,77 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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