ATX Prime
|
3 261,35
|
41,60
|
1,29 %
|Index im Fokus
|
10.11.2026 09:28:32
ATX Prime aktuell: ATX Prime beginnt Handel mit Gewinnen
Um 09:11 Uhr springt der ATX Prime im Wiener Börse-Handel um 1,47 Prozent auf 3 266,96 Punkte an. In den Handel ging der ATX Prime 0,004 Prozent fester bei 3 219,89 Punkten, nach 3 219,75 Punkten am Vortag.
Im Tageshoch notierte der ATX Prime bei 3 266,96 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 3 219,89 Punkten.
So bewegt sich der ATX Prime seit Beginn Jahr
Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.10.2026, betrug der ATX Prime-Kurs 3 212,80 Punkte. Vor drei Monaten, am 10.08.2026, wurde der ATX Prime auf 3 276,95 Punkte taxiert. Vor einem Jahr, am 10.11.2025, wies der ATX Prime einen Wert von 2 403,39 Punkten auf.
Im Index schlägt seit Jahresanfang 2026 ein Plus von 22,90 Prozent zu Buche. Im Jahreshoch erreichte der ATX Prime bislang 3 448,52 Punkte. Bei 2 489,01 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.
ATX Prime-Tops und -Flops
Zu den Gewinner-Aktien im ATX Prime zählen aktuell Mayr-Melnhof Karton (+ 19,70 Prozent auf 80,20 EUR), AT S (AT&S) (+ 3,77 Prozent auf 115,60 EUR), Erste Group Bank (+ 2,97 Prozent auf 118,00 EUR), FACC (+ 2,96 Prozent auf 13,90 EUR) und Lenzing (+ 2,91 Prozent auf 12,04 EUR). Die schwächsten ATX Prime-Aktien sind derweil Wolford (-9,72 Prozent auf 1,95 EUR), Warimpex (-4,05 Prozent auf 0,45 EUR), ZUMTOBEL (-2,81 Prozent auf 3,81 EUR), Kapsch TrafficCom (-1,33 Prozent auf 3,70 EUR) und OMV (-1,19 Prozent auf 70,45 EUR).
Welche ATX Prime-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Das größte Handelsvolumen im ATX Prime kann derzeit die voestalpine-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via Wiener Börse 26 820 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 43,312 Mrd. Euro macht die Erste Group Bank-Aktie im ATX Prime derzeit den höchsten Börsenwert aus.
ATX Prime-Fundamentaldaten
Unter den ATX Prime-Aktien weist 2026 laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie mit 6,99 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 6,77 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Aktien in diesem Artikel
|AT & S (AT&S)
|112,80
|1,26%
|Erste Group Bank AG
|117,70
|2,71%
|EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG)
|30,45
|-1,46%
|FACC AG
|13,62
|0,89%
|Kapsch TrafficCom AG
|3,73
|-0,53%
|Lenzing AG
|11,26
|-3,76%
|Mayr-Melnhof Karton AG
|73,20
|9,25%
|OMV AG
|70,25
|-1,47%
|voestalpine AG
|41,56
|1,32%
|Warimpex
|0,47
|0,00%
|Wolford AG
|2,02
|-6,48%
|ZUMTOBEL AG
|3,90
|-0,51%
Indizes in diesem Artikel
|ATX Prime
|3 261,35
|1,29%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX schließt deutlich höher -- DAX beendet Handel im Plus -- US-Märkte im Sinkflug -- Asiens Börsen letztlich mit Gewinnen
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Dienstag deutlich stärker. Der deutsche Leitindex verbuchte ebenfalls Gewinne. Die US-Börsen zeigen sich am Dienstag verunsichert. Die Erholung an den Börsen in Fernost hat sich am Dienstag fortgesetzt.