UBM Development Aktie

UBM Development für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 81540 / ISIN: AT0000815402

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Kursentwicklung im Fokus 22.01.2026 15:59:13

ATX Prime aktuell: ATX Prime bewegt sich am Nachmittag im Plus

ATX Prime aktuell: ATX Prime bewegt sich am Nachmittag im Plus

Am Donnerstagnachmittag zeigen sich die Anleger in Wien optimistisch.

Der ATX Prime steigt im Wiener Börse-Handel um 15:41 Uhr um 2,62 Prozent auf 2 756,00 Punkte. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,033 Prozent auf 2 686,50 Punkte an der Kurstafel, nach 2 685,61 Punkten am Vortag.

Der ATX Prime verzeichnete bei 2 756,46 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 2 686,14 Einheiten.

ATX Prime-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht stieg der ATX Prime bereits um 1,65 Prozent. Vor einem Monat, am 22.12.2025, wies der ATX Prime 2 600,66 Punkte auf. Der ATX Prime wies vor drei Monaten, am 22.10.2025, einen Stand von 2 311,14 Punkten auf. Der ATX Prime lag noch vor einem Jahr, am 22.01.2025, bei 1 891,88 Punkten.

Im Index schlägt seit Beginn des Jahres 2026 ein Plus von 3,68 Prozent zu Buche. Bei 2 756,46 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des ATX Prime. Das Jahrestief beträgt hingegen 2 638,17 Zähler.

Top- und Flop-Aktien im ATX Prime

Zu den Gewinner-Aktien im ATX Prime zählen derzeit Raiffeisen (+ 6,56 Prozent auf 39,62 EUR), PORR (+ 5,62 Prozent auf 33,85 EUR), DO (+ 4,94 Prozent auf 208,00 EUR), Mayr-Melnhof Karton (+ 4,32 Prozent auf 96,50 EUR) und STRABAG SE (+ 3,68 Prozent auf 81,80 EUR). Unter Druck stehen im ATX Prime derweil Frequentis (-2,14 Prozent auf 82,20 EUR), Rosenbauer (-1,27 Prozent auf 46,70 EUR), UBM Development (-0,98 Prozent auf 20,30 EUR), AMAG (-0,77 Prozent auf 25,90 EUR) und ZUMTOBEL (-0,14 Prozent auf 3,58 EUR).

Welche ATX Prime-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Das größte Handelsvolumen im ATX Prime kann derzeit die Raiffeisen-Aktie aufweisen. 315 261 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Im ATX Prime weist die Erste Group Bank-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 40,273 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

KGV und Dividende der ATX Prime-Werte

2026 präsentiert die Raiffeisen-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6,05 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime. Mit 8,86 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der OMV-Aktie an.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Alle Marktberichte im Überblick
Zur Übersichtsseite
Alle ATX Prime-Werte

Bildquelle: gopixa / Shutterstock.com

Nachrichten zu STRABAG SE

mehr Nachrichten