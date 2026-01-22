ATX Prime aktuell: ATX Prime bewegt sich am Nachmittag im Plus

Am Donnerstagnachmittag zeigen sich die Anleger in Wien optimistisch.

Der ATX Prime steigt im Wiener Börse-Handel um 15:41 Uhr um 2,62 Prozent auf 2 756,00 Punkte. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,033 Prozent auf 2 686,50 Punkte an der Kurstafel, nach 2 685,61 Punkten am Vortag.

Der ATX Prime verzeichnete bei 2 756,46 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 2 686,14 Einheiten.

ATX Prime-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht stieg der ATX Prime bereits um 1,65 Prozent. Vor einem Monat, am 22.12.2025, wies der ATX Prime 2 600,66 Punkte auf. Der ATX Prime wies vor drei Monaten, am 22.10.2025, einen Stand von 2 311,14 Punkten auf. Der ATX Prime lag noch vor einem Jahr, am 22.01.2025, bei 1 891,88 Punkten.

Im Index schlägt seit Beginn des Jahres 2026 ein Plus von 3,68 Prozent zu Buche. Bei 2 756,46 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des ATX Prime. Das Jahrestief beträgt hingegen 2 638,17 Zähler.

Top- und Flop-Aktien im ATX Prime

Zu den Gewinner-Aktien im ATX Prime zählen derzeit Raiffeisen (+ 6,56 Prozent auf 39,62 EUR), PORR (+ 5,62 Prozent auf 33,85 EUR), DO (+ 4,94 Prozent auf 208,00 EUR), Mayr-Melnhof Karton (+ 4,32 Prozent auf 96,50 EUR) und STRABAG SE (+ 3,68 Prozent auf 81,80 EUR). Unter Druck stehen im ATX Prime derweil Frequentis (-2,14 Prozent auf 82,20 EUR), Rosenbauer (-1,27 Prozent auf 46,70 EUR), UBM Development (-0,98 Prozent auf 20,30 EUR), AMAG (-0,77 Prozent auf 25,90 EUR) und ZUMTOBEL (-0,14 Prozent auf 3,58 EUR).

Welche ATX Prime-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Das größte Handelsvolumen im ATX Prime kann derzeit die Raiffeisen-Aktie aufweisen. 315 261 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Im ATX Prime weist die Erste Group Bank-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 40,273 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

KGV und Dividende der ATX Prime-Werte

2026 präsentiert die Raiffeisen-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6,05 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime. Mit 8,86 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der OMV-Aktie an.

Redaktion finanzen.at