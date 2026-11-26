Der ATX Prime notiert im Wiener Börse-Handel um 15:42 Uhr um 2,58 Prozent höher bei 3 037,48 Punkten. Zum Start des Donnerstagshandels standen Verluste von 0,013 Prozent auf 2 960,83 Punkte an der Kurstafel, nach 2 961,22 Punkten am Vortag.

Der ATX Prime verzeichnete bei 2 960,83 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Donnerstag 3 040,92 Einheiten.

ATX Prime seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verbucht der ATX Prime bislang einen Verlust von 0,267 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.10.2026, lag der ATX Prime bei 3 081,43 Punkten. Vor drei Monaten, am 26.08.2026, wurde der ATX Prime auf 3 323,23 Punkte taxiert. Noch vor einem Jahr, am 26.11.2025, lag der ATX Prime bei 2 484,71 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 14,27 Prozent aufwärts. Bei 3 448,52 Punkten erreichte der ATX Prime bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 2 489,01 Punkten erreicht.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im ATX Prime

Zu den Top-Aktien im ATX Prime zählen aktuell AT S (AT&S) (+ 9,87 Prozent auf 98,00 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 9,30 Prozent auf 28,80 EUR), FACC (+ 7,99 Prozent auf 14,60 EUR), Semperit (+ 6,62 Prozent auf 14,50 EUR) und voestalpine (+ 6,16 Prozent auf 33,44 EUR). Flop-Aktien im ATX Prime sind derweil Wolford (-9,17 Prozent auf 1,98 EUR), Addiko Bank (-8,98 Prozent auf 23,30 EUR), Kapsch TrafficCom (-1,57 Prozent auf 3,14 EUR), ZUMTOBEL (-1,26 Prozent auf 3,92 EUR) und Lenzing (-0,99 Prozent auf 9,02 EUR).

Die meistgehandelten ATX Prime-Aktien

Im ATX Prime sticht die voestalpine-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via Wiener Börse 166 282 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie hat im ATX Prime mit 42,380 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie. Hier soll ein KGV von 6,55 zu Buche schlagen. Die OMV-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,18 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at