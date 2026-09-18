ATX Prime aktuell: ATX Prime fällt am Nachmittag zurück

Der ATX Prime zeigt sich am Freitag mit negativen Notierungen.

Am Freitag verbucht der ATX Prime um 15:41 Uhr via Wiener Börse Verluste in Höhe von 0,98 Prozent auf 3 333,31 Punkte. Zuvor ging der ATX Prime 0,018 Prozent tiefer bei 3 365,70 Punkten in den Freitagshandel, nach 3 366,31 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des ATX Prime lag heute bei 3 329,77 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 3 370,41 Punkten erreichte.

So bewegt sich der ATX Prime seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verzeichnet der ATX Prime bislang ein Minus von 1,40 Prozent. Noch vor einem Monat, am 18.08.2026, verzeichnete der ATX Prime einen Stand von 3 268,68 Punkten. Der ATX Prime wies vor drei Monaten, am 18.06.2026, einen Wert von 3 211,12 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 18.09.2025, wurde der ATX Prime mit 2 313,77 Punkten berechnet.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 25,40 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des ATX Prime beträgt derzeit 3 392,50 Punkte. Bei 2 489,01 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im ATX Prime

Unter den Top-Aktien im ATX Prime befinden sich derzeit AT S (AT&S) (+ 5,62 Prozent auf 176,60 EUR), Addiko Bank (+ 3,60 Prozent auf 25,90 EUR), Semperit (+ 2,84 Prozent auf 18,10 EUR), Wolford (+ 0,93 Prozent auf 2,18 EUR) und Polytec (+ 0,82 Prozent auf 4,90 EUR). Zu den schwächsten ATX Prime-Aktien zählen derweil Telekom Austria (-3,80 Prozent auf 9,62 EUR), Erste Group Bank (-3,10 Prozent auf 118,70 EUR), Vienna Insurance (-2,81 Prozent auf 69,10 EUR), UNIQA Insurance (-2,56 Prozent auf 18,26 EUR) und Wienerberger (-2,40 Prozent auf 17,50 EUR).

Welche Aktien im ATX Prime die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im ATX Prime ist die Raiffeisen-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 255 935 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie macht im ATX Prime den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 45,915 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Mitglieder im Fokus

2026 präsentiert die Marinomed Biotech-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7,48 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime. Im Index verzeichnet die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,48 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at