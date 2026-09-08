Wienerberger Aktie

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WKN: 83170 / ISIN: AT0000831706

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ATX Prime-Performance im Fokus 08.09.2026 15:58:32

ATX Prime aktuell: ATX Prime fällt nachmittags zurück

ATX Prime aktuell: ATX Prime fällt nachmittags zurück

Der ATX Prime verliert heute an Wert.

Am Dienstag fällt der ATX Prime um 15:42 Uhr via Wiener Börse um 0,35 Prozent auf 3 378,06 Punkte zurück. Zuvor ging der ATX Prime 0,008 Prozent leichter bei 3 389,81 Punkten in den Handel, nach 3 390,08 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der ATX Prime bei 3 391,02 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 3 347,12 Punkten.

So bewegt sich der ATX Prime seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, wurde der ATX Prime auf 3 277,74 Punkte taxiert. Vor drei Monaten, am 08.06.2026, verzeichnete der ATX Prime einen Wert von 2 967,43 Punkten. Der ATX Prime lag noch vor einem Jahr, am 08.09.2025, bei 2 318,99 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 27,08 Prozent nach oben. Der ATX Prime erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 3 392,48 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 2 489,01 Punkten verzeichnet.

Die Tops und Flops im ATX Prime

Die stärksten Einzelwerte im ATX Prime sind derzeit Verbund (+ 1,42 Prozent auf 60,70 EUR), Semperit (+ 1,37 Prozent auf 18,45 EUR), Mayr-Melnhof Karton (+ 1,32 Prozent auf 76,60 EUR), Raiffeisen (+ 1,25 Prozent auf 64,55 EUR) und EVN (+ 1,21 Prozent auf 29,25 EUR). Zu den schwächsten ATX Prime-Aktien zählen derweil Wolford (-6,09 Prozent auf 2,16 EUR), AT S (AT&S) (-5,47 Prozent auf 165,80 EUR), Vienna Insurance (-2,16 Prozent auf 72,60 EUR), ZUMTOBEL (-1,94 Prozent auf 4,04 EUR) und Erste Group Bank (-1,52 Prozent auf 122,70 EUR).

ATX Prime-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Die Wienerberger-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im ATX Prime auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 121 737 Aktien gehandelt. Im ATX Prime weist die Erste Group Bank-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 48,129 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

ATX Prime-Fundamentalkennzahlen im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Marinomed Biotech-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 7,48 erwartet. Die OMV-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,63 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: gopixa / Shutterstock.com

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Aktien in diesem Artikel

AT & S (AT&S) 167,20 -4,68% AT & S (AT&S)
Erste Group Bank AG 123,60 -0,80% Erste Group Bank AG
EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG) 29,40 1,73% EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG)
Marinomed Biotech AG 4,50 0,00% Marinomed Biotech AG
Mayr-Melnhof Karton AG 76,00 0,53% Mayr-Melnhof Karton AG
OMV AG 70,05 0,65% OMV AG
Raiffeisen 65,50 2,75% Raiffeisen
Semperit AG Holding 18,15 -0,27% Semperit AG Holding
Verbund AG 61,00 1,92% Verbund AG
Vienna Insurance 71,70 -3,37% Vienna Insurance
Wienerberger AG 19,37 0,26% Wienerberger AG
Wolford AG 2,16 -6,09% Wolford AG
ZUMTOBEL AG 3,99 -3,16% ZUMTOBEL AG

Indizes in diesem Artikel

ATX Prime 3 390,37 0,01%

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