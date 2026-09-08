Wienerberger Aktie
WKN: 83170 / ISIN: AT0000831706
|ATX Prime-Performance im Fokus
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08.09.2026 15:58:32
ATX Prime aktuell: ATX Prime fällt nachmittags zurück
Am Dienstag fällt der ATX Prime um 15:42 Uhr via Wiener Börse um 0,35 Prozent auf 3 378,06 Punkte zurück. Zuvor ging der ATX Prime 0,008 Prozent leichter bei 3 389,81 Punkten in den Handel, nach 3 390,08 Punkten am Vortag.
Im Tageshoch notierte der ATX Prime bei 3 391,02 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 3 347,12 Punkten.
So bewegt sich der ATX Prime seit Jahresbeginn
Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, wurde der ATX Prime auf 3 277,74 Punkte taxiert. Vor drei Monaten, am 08.06.2026, verzeichnete der ATX Prime einen Wert von 2 967,43 Punkten. Der ATX Prime lag noch vor einem Jahr, am 08.09.2025, bei 2 318,99 Punkten.
Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 27,08 Prozent nach oben. Der ATX Prime erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 3 392,48 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 2 489,01 Punkten verzeichnet.
Die Tops und Flops im ATX Prime
Die stärksten Einzelwerte im ATX Prime sind derzeit Verbund (+ 1,42 Prozent auf 60,70 EUR), Semperit (+ 1,37 Prozent auf 18,45 EUR), Mayr-Melnhof Karton (+ 1,32 Prozent auf 76,60 EUR), Raiffeisen (+ 1,25 Prozent auf 64,55 EUR) und EVN (+ 1,21 Prozent auf 29,25 EUR). Zu den schwächsten ATX Prime-Aktien zählen derweil Wolford (-6,09 Prozent auf 2,16 EUR), AT S (AT&S) (-5,47 Prozent auf 165,80 EUR), Vienna Insurance (-2,16 Prozent auf 72,60 EUR), ZUMTOBEL (-1,94 Prozent auf 4,04 EUR) und Erste Group Bank (-1,52 Prozent auf 122,70 EUR).
ATX Prime-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick
Die Wienerberger-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im ATX Prime auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 121 737 Aktien gehandelt. Im ATX Prime weist die Erste Group Bank-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 48,129 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
ATX Prime-Fundamentalkennzahlen im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Marinomed Biotech-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 7,48 erwartet. Die OMV-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,63 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.at
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|Erste Group Bank buy
|Deutsche Bank AG
|31.07.26
|Erste Group Bank buy
|UBS AG
|20.07.26
|Erste Group Bank kaufen
|Deutsche Bank AG
|18.06.26
|Erste Group Bank overweight
|Barclays Capital
|09.06.26
|Erste Group Bank buy
|Deutsche Bank AG
|31.07.26
|Erste Group Bank buy
|Deutsche Bank AG
|31.07.26
|Erste Group Bank buy
|UBS AG
|20.07.26
|Erste Group Bank kaufen
|Deutsche Bank AG
|18.06.26
|Erste Group Bank overweight
|Barclays Capital
|09.06.26
|Erste Group Bank buy
|Deutsche Bank AG
|31.07.26
|Erste Group Bank buy
|Deutsche Bank AG
|31.07.26
|Erste Group Bank buy
|UBS AG
|20.07.26
|Erste Group Bank kaufen
|Deutsche Bank AG
|18.06.26
|Erste Group Bank overweight
|Barclays Capital
|09.06.26
|Erste Group Bank buy
|Deutsche Bank AG
|03.03.26
|Erste Group Bank verkaufen
|Baader Bank
|04.11.24
|Erste Group Bank verkaufen
|Baader Bank
|06.08.24
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|Baader Bank
|05.03.24
|Erste Group Bank verkaufen
|Baader Bank
|31.10.23
|Erste Group Bank verkaufen
|Baader Bank
|01.12.23
|Erste Group Bank Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|19.07.21
|Erste Group Bank neutral
|Deutsche Bank AG
|06.05.21
|Erste Group Bank neutral
|Deutsche Bank AG
|01.03.21
|Erste Group Bank neutral
|Credit Suisse Group
|01.02.21
|Erste Group Bank Neutral
|Credit Suisse Group
Aktien in diesem Artikel
|AT & S (AT&S)
|167,20
|-4,68%
|Erste Group Bank AG
|123,60
|-0,80%
|EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG)
|29,40
|1,73%
|Marinomed Biotech AG
|4,50
|0,00%
|Mayr-Melnhof Karton AG
|76,00
|0,53%
|OMV AG
|70,05
|0,65%
|Raiffeisen
|65,50
|2,75%
|Semperit AG Holding
|18,15
|-0,27%
|Verbund AG
|61,00
|1,92%
|Vienna Insurance
|71,70
|-3,37%
|Wienerberger AG
|19,37
|0,26%
|Wolford AG
|2,16
|-6,09%
|ZUMTOBEL AG
|3,99
|-3,16%
Indizes in diesem Artikel
|ATX Prime
|3 390,37
|0,01%
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