ATX Prime aktuell: ATX Prime gibt nachmittags nach

Der ATX Prime zeigt sich am Dienstagnachmittag mit negativem Vorzeichen.

Am Dienstag verliert der ATX Prime um 15:42 Uhr via Wiener Börse 2,09 Prozent auf 3 174,08 Punkte. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,009 Prozent auf 3 242,15 Punkte an der Kurstafel, nach 3 241,86 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des ATX Prime betrug 3 242,15 Punkte, das Tagestief hingegen 3 164,45 Zähler.

So bewegt sich der ATX Prime seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 22.05.2026, wies der ATX Prime 2 958,18 Punkte auf. Vor drei Monaten, am 23.03.2026, wies der ATX Prime 2 613,25 Punkte auf. Noch vor einem Jahr, am 23.06.2025, wies der ATX Prime einen Stand von 2 159,59 Punkten auf.

Der Index stieg seit Jahresanfang 2026 bereits um 19,41 Prozent zu. In diesem Jahr schaffte es der ATX Prime bereits bis auf ein Jahreshoch bei 3 243,92 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 2 489,01 Punkten.

Aufsteiger und Absteiger im ATX Prime

Zu den Gewinner-Aktien im ATX Prime zählen derzeit Wolford (+ 10,00 Prozent auf 2,64 EUR), Flughafen Wien (+ 1,01 Prozent auf 50,20 EUR), Vienna Insurance (+ 0,75 Prozent auf 66,90 EUR), CPI Europe (+ 0,40 Prozent auf 15,24 EUR) und PORR (+ 0,11 Prozent auf 44,75 EUR). Zu den schwächsten ATX Prime-Aktien zählen derweil AT S (AT&S) (-8,58 Prozent auf 218,50 EUR), Lenzing (-6,09 Prozent auf 25,45 EUR), Polytec (-3,88 Prozent auf 4,21 EUR), Raiffeisen (-3,26 Prozent auf 53,45 EUR) und Schoeller-Bleckmann (-2,56 Prozent auf 30,45 EUR).

Diese ATX Prime-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im ATX Prime ist die Wienerberger-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via Wiener Börse 155 299 Aktien gehandelt. Mit 45,405 Mrd. Euro weist die Erste Group Bank-Aktie im ATX Prime derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Titel im Blick

Im ATX Prime weist die OMV-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6,83 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Unter den Aktien im Index verzeichnet die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,13 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at