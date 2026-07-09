ATX Prime aktuell: ATX Prime klettert zum Handelsende

Am Donnerstag notierte der ATX Prime via Wiener Börse schlussendlich 1,28 Prozent fester bei 3 177,69 Punkten. Zuvor ging der ATX Prime 0,171 Prozent fester bei 3 142,88 Punkten in den Handel, nach 3 137,50 Punkten am Vortag.

Der ATX Prime verzeichnete bei 3 181,65 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Donnerstag 3 142,71 Einheiten.

So bewegt sich der ATX Prime seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn fiel der ATX Prime bereits um 1,55 Prozent zurück. Noch vor einem Monat, am 09.06.2026, wies der ATX Prime einen Wert von 2 966,59 Punkten auf. Der ATX Prime erreichte vor drei Monaten, am 09.04.2026, den Stand von 2 799,96 Punkten. Vor einem Jahr, am 09.07.2025, lag der ATX Prime-Kurs bei 2 258,78 Punkten.

Der Index stieg seit Jahresbeginn 2026 bereits um 19,54 Prozent zu. Bei 3 243,92 Punkten schaffte es der ATX Prime bislang auf ein Jahreshoch. Bei 2 489,01 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im ATX Prime

Zu den stärksten Einzelwerten im ATX Prime zählen aktuell AT S (AT&S) (+ 6,08 Prozent auf 191,80 EUR), Frequentis (+ 4,90 Prozent auf 64,20 EUR), Erste Group Bank (+ 3,63 Prozent auf 117,10 EUR), Addiko Bank (+ 2,59 Prozent auf 27,70 EUR) und ZUMTOBEL (+ 1,89 Prozent auf 3,78 EUR). Die Verlierer im ATX Prime sind derweil Marinomed Biotech (-7,41 Prozent auf 8,75 EUR), Rosenbauer (-4,22 Prozent auf 59,00 EUR), Kapsch TrafficCom (-3,02 Prozent auf 5,14 EUR), Polytec (-1,67 Prozent auf 4,70 EUR) und voestalpine (-1,64 Prozent auf 40,80 EUR).

Die meistgehandelten ATX Prime-Aktien

Die Aktie im ATX Prime mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Erste Group Bank-Aktie. Zuletzt wurden via Wiener Börse 475 304 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Erste Group Bank-Aktie mit 45,987 Mrd. Euro die dominierende Aktie im ATX Prime.

ATX Prime-Fundamentalkennzahlen im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 7,20 erwartet. Die OMV-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,64 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at