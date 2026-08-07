ATX Prime aktuell: ATX Prime letztendlich in Rot

Der ATX Prime fiel im Wiener Börse-Handel schlussendlich um 1,31 Prozent auf 3 277,74 Punkte. In den Freitagshandel ging der ATX Prime 0,051 Prozent leichter bei 3 319,70 Punkten, nach 3 321,41 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des ATX Prime lag heute bei 3 324,98 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 3 276,19 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der ATX Prime auf Jahressicht

Auf Wochensicht verzeichnet der ATX Prime bislang ein Plus von 2,97 Prozent. Vor einem Monat, am 07.07.2026, wies der ATX Prime einen Stand von 3 191,43 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 07.05.2026, verzeichnete der ATX Prime einen Wert von 2 938,23 Punkten. Der ATX Prime stand vor einem Jahr, am 07.08.2025, bei 2 328,48 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 schlägt ein Plus von 23,31 Prozent zu Buche. Das ATX Prime-Jahreshoch beträgt derzeit 3 337,77 Punkte. Bei 2 489,01 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im ATX Prime aktuell

Unter den stärksten Aktien im ATX Prime befinden sich aktuell Marinomed Biotech (+ 8,00 Prozent auf 5,40 EUR), AMAG (+ 1,82 Prozent auf 28,00 EUR), Palfinger (+ 1,49 Prozent auf 30,65 EUR), PORR (+ 0,92 Prozent auf 38,40 EUR) und Flughafen Wien (+ 0,39 Prozent auf 51,60 EUR). Schwächer notieren im ATX Prime hingegen Österreichische Post (-4,94 Prozent auf 30,80 EUR), Rosenbauer (-3,59 Prozent auf 64,40 EUR), AT S (AT&S) (-2,84 Prozent auf 143,60 EUR), Telekom Austria (-2,54 Prozent auf 9,96 EUR) und Frequentis (-2,35 Prozent auf 74,80 EUR).

ATX Prime-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im ATX Prime ist die Erste Group Bank-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via Wiener Börse 297 553 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie macht im ATX Prime mit 47,041 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Mitglieder im Fokus

Unter den ATX Prime-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie mit 7,40 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die OMV-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,05 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at