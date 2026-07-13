ATX Prime aktuell: ATX Prime liegt im Minus

Das macht das Börsenbarometer in Wien am ersten Tag der Woche.

Der ATX Prime notiert im Wiener Börse-Handel um 15:42 Uhr um 0,57 Prozent schwächer bei 3 171,09 Punkten. In den Montagshandel ging der ATX Prime 0,101 Prozent leichter bei 3 185,96 Punkten, nach 3 189,18 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX Prime bis auf 3 158,19 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 3 186,37 Zählern.

ATX Prime-Entwicklung im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.06.2026, verzeichnete der ATX Prime einen Stand von 3 085,80 Punkten. Vor drei Monaten, am 13.04.2026, stand der ATX Prime noch bei 2 869,37 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 11.07.2025, wurde der ATX Prime mit 2 255,81 Punkten gehandelt.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 19,30 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des ATX Prime steht derzeit bei 3 243,92 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 2 489,01 Zählern markiert.

ATX Prime-Gewinner und -Verlierer

Zu den stärksten Einzelwerten im ATX Prime zählen derzeit OMV (+ 1,59 Prozent auf 60,85 EUR), EVN (+ 1,57 Prozent auf 29,20 EUR), Verbund (+ 1,40) Prozent auf 58,10 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 1,31 Prozent auf 30,85 EUR) und Palfinger (+ 0,95 Prozent auf 31,75 EUR). Auf der Verliererseite im ATX Prime stehen derweil AT S (AT&S) (-5,14 Prozent auf 177,20 EUR), Marinomed Biotech (-4,92 Prozent auf 8,70 EUR), Vienna Insurance (-2,40 Prozent auf 65,10 EUR), FACC (-2,35 Prozent auf 17,48 EUR) und Addiko Bank (-2,24 Prozent auf 26,20 EUR).

Die teuersten Unternehmen im ATX Prime

Im ATX Prime weist die OMV-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 146 147 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie dominiert den ATX Prime hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 45,677 Mrd. Euro.

Dieses KGV weisen die ATX Prime-Werte auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 7,23 zu Buche schlagen. Mit 7,50 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der OMV-Aktie an.

Redaktion finanzen.at