ATX Prime aktuell: ATX Prime liegt im Minus

Der ATX Prime zeigt sich am Nachmittag wenig verändert.

Um 15:42 Uhr fällt der ATX Prime im Wiener Börse-Handel um 0,15 Prozent auf 3 263,63 Punkte. Zuvor ging der ATX Prime 0,006 Prozent leichter bei 3 268,48 Punkten in den Handel, nach 3 268,68 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 3 255,37 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 3 280,48 Punkten verzeichnete.

ATX Prime seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche ging es für den ATX Prime bereits um 1,59 Prozent nach unten. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, wurde der ATX Prime mit einer Bewertung von 3 136,85 Punkten gehandelt. Der ATX Prime lag vor drei Monaten, am 19.05.2026, bei 2 888,75 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 19.08.2025, bewegte sich der ATX Prime bei 2 425,00 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 22,78 Prozent aufwärts. Der ATX Prime verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 3 337,77 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 2 489,01 Punkten.

Gewinner und Verlierer im ATX Prime

Zu den Gewinner-Aktien im ATX Prime zählen derzeit AT S (AT&S) (+ 3,76 Prozent auf 154,60 EUR), Flughafen Wien (+ 3,57 Prozent auf 52,20 EUR), AMAG (+ 1,82 Prozent auf 27,90 EUR), ZUMTOBEL (+ 1,52 Prozent auf 4,01 EUR) und UBM Development (+ 1,48 Prozent auf 17,10 EUR). Unter Druck stehen im ATX Prime hingegen Marinomed Biotech (-10,00 Prozent auf 4,50 EUR), FACC (-3,34 Prozent auf 16,20 EUR), Wienerberger (-2,54 Prozent auf 19,15 EUR), Vienna Insurance (-1,96 Prozent auf 70,10 EUR) und Raiffeisen (-1,92 Prozent auf 61,15 EUR).

ATX Prime-Aktien mit dem größten Börsenwert

Das größte Handelsvolumen im ATX Prime kann derzeit die Wienerberger-Aktie aufweisen. 351 207 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie macht im ATX Prime mit 47,508 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Mitglieder im Blick

2026 präsentiert die Marinomed Biotech-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7,48 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime. Die OMV-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,80 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at