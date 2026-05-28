ATX Prime aktuell: ATX Prime liegt zum Ende des Donnerstagshandels im Minus

Der ATX Prime notierte im Wiener Börse-Handel schlussendlich um 0,84 Prozent schwächer bei 2 987,50 Punkten. Zuvor ging der ATX Prime 0,001 Prozent tiefer bei 3 012,83 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 3 012,86 Punkten am Vortag.

Bei 2 976,77 Einheiten erreichte der ATX Prime sein Tagestief, während er hingegen mit 3 023,78 Punkten den höchsten Stand markierte.

ATX Prime auf Jahressicht

Auf Wochensicht verbucht der ATX Prime bislang einen Gewinn von 0,969 Prozent. Vor einem Monat, am 28.04.2026, wies der ATX Prime einen Stand von 2 858,24 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.02.2026, bewegte sich der ATX Prime bei 2 840,18 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 28.05.2025, wies der ATX Prime einen Wert von 2 225,89 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 12,39 Prozent nach oben. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des ATX Prime bereits bei 3 046,37 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 2 489,01 Punkten verzeichnet.

ATX Prime-Top-Flop-Aktien

Zu den stärksten Einzelwerten im ATX Prime zählen derzeit PORR (+ 4,94 Prozent auf 38,25 EUR), Polytec (+ 4,27 Prozent auf 4,64 EUR), Frequentis (+ 2,34) Prozent auf 74,30 EUR), Rosenbauer (+ 2,25 Prozent auf 63,60 EUR) und Marinomed Biotech (+ 1,52 Prozent auf 10,00 EUR). Auf der Verliererseite im ATX Prime stehen derweil CA Immobilien (-3,17 Prozent auf 24,40 EUR), EVN (-3,12 Prozent auf 27,95 EUR), Kapsch TrafficCom (-2,83 Prozent auf 5,50 EUR), Vienna Insurance (-2,56 Prozent auf 61,00 EUR) und Schoeller-Bleckmann (-2,31 Prozent auf 33,80 EUR).

Die teuersten ATX Prime-Unternehmen

Die Erste Group Bank-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im ATX Prime auf. 395 213 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 39,850 Mrd. Euro weist die Erste Group Bank-Aktie im ATX Prime derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Dieses KGV weisen die ATX Prime-Mitglieder auf

Die ZUMTOBEL-Aktie weist mit 7,04 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime auf. OMV lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 7,30 Prozent.

Redaktion finanzen.at