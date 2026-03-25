ATX Prime aktuell: ATX Prime mit Zuschlägen

Der ATX Prime befindet sich am dritten Tag der Woche im Aufwärtstrend.

Um 15:41 Uhr tendiert der ATX Prime im Wiener Börse-Handel 2,39 Prozent höher bei 2 680,30 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,022 Prozent auf 2 618,29 Punkte an der Kurstafel, nach 2 617,71 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Mittwoch bei 2 688,81 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 2 617,83 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der ATX Prime seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verbucht der ATX Prime bislang einen Gewinn von 4,05 Prozent. Der ATX Prime erreichte vor einem Monat, am 25.02.2026, den Stand von 2 865,95 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.12.2025, wies der ATX Prime 2 604,50 Punkte auf. Noch vor einem Jahr, am 25.03.2025, wies der ATX Prime einen Stand von 2 144,84 Punkten auf.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 0,833 Prozent. Das ATX Prime-Jahreshoch steht derzeit bei 2 907,38 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 2 489,01 Punkte.

ATX Prime-Tops und -Flops

Unter den stärksten Einzelwerten im ATX Prime befinden sich aktuell AT S (AT&S) (+ 10,57 Prozent auf 54,90 EUR), Lenzing (+ 5,38 Prozent auf 24,50 EUR), Frequentis (+ 4,48 Prozent auf 70,00 EUR), Andritz (+ 3,86 Prozent auf 63,30 EUR) und Vienna Insurance (+ 3,82 Prozent auf 62,50 EUR). Zu den schwächsten ATX Prime-Aktien zählen derweil Wolford (-6,90 Prozent auf 2,70 EUR), UBM Development (-1,98 Prozent auf 17,30 EUR), Telekom Austria (-1,30 Prozent auf 9,08 EUR), Marinomed Biotech (-1,07 Prozent auf 13,85 EUR) und Flughafen Wien (-0,77 Prozent auf 51,40 EUR).

ATX Prime-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Die Wienerberger-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im ATX Prime auf. 255 676 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Erste Group Bank mit 35,267 Mrd. Euro im ATX Prime den größten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Aktien im Fokus

Im ATX Prime weist die Raiffeisen-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,58 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,33 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.at