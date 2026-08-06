Kapsch TrafficCom Aktie

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WKN: KAPSCH / ISIN: AT000KAPSCH9

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ATX Prime-Performance 06.08.2026 12:26:45

ATX Prime aktuell: ATX Prime mittags im Aufwind

ATX Prime aktuell: ATX Prime mittags im Aufwind

Für den ATX Prime geht es am Mittag aufwärts.

Um 12:10 Uhr gewinnt der ATX Prime im Wiener Börse-Handel 0,88 Prozent auf 3 330,04 Punkte. In den Handel ging der ATX Prime 0,002 Prozent fester bei 3 301,16 Punkten, nach 3 301,09 Punkten am Vortag.

Der ATX Prime erreichte am Donnerstag sein Tagestief bei 3 298,79 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 3 331,66 Punkten lag.

Jahreshoch und Jahrestief des ATX Prime

Auf Wochensicht verbucht der ATX Prime bislang einen Gewinn von 4,61 Prozent. Der ATX Prime erreichte vor einem Monat, am 06.07.2026, den Wert von 3 226,80 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 06.05.2026, verzeichnete der ATX Prime einen Stand von 2 949,61 Punkten. Vor einem Jahr, am 06.08.2025, stand der ATX Prime noch bei 2 278,18 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 25,28 Prozent. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des ATX Prime bereits bei 3 331,66 Punkten. Bei 2 489,01 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im ATX Prime

Unter den Top-Aktien im ATX Prime befinden sich aktuell Vienna Insurance (+ 4,24 Prozent auf 73,80 EUR), Lenzing (+ 2,55 Prozent auf 24,10 EUR), Palfinger (+ 2,32 Prozent auf 30,85 EUR), Erste Group Bank (+ 1,98 Prozent auf 123,50 EUR) und AT S (AT&S) (+ 1,82 Prozent auf 145,40 EUR). Am anderen Ende der ATX Prime-Liste stehen hingegen Wolford (-3,20 Prozent auf 2,42 EUR), Frequentis (-2,66 Prozent auf 76,90 EUR), Kapsch TrafficCom (-2,51 Prozent auf 4,67 EUR), AMAG (-1,79 Prozent auf 27,50 EUR) und voestalpine (-0,81 Prozent auf 46,74 EUR) unter Druck.

Welche Aktien im ATX Prime die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im ATX Prime weist die Erste Group Bank-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 94 873 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Erste Group Bank mit 45,410 Mrd. Euro im ATX Prime den größten Anteil aus.

ATX Prime-Fundamentalkennzahlen

Die OMV-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7,33 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX Prime-Werten. Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,11 Prozent bei der OMV-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: gopixa / Shutterstock.com

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26.02.25 Kapsch TrafficCom buy Erste Group Bank
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Aktien in diesem Artikel

AMAG 28,00 1,82% AMAG
AT & S (AT&S) 143,60 -2,84% AT & S (AT&S)
Erste Group Bank AG 120,00 -1,40% Erste Group Bank AG
Frequentis 74,80 -2,35% Frequentis
Kapsch TrafficCom AG 4,60 -0,22% Kapsch TrafficCom AG
Lenzing AG 23,70 -2,07% Lenzing AG
OMV AG 62,80 -1,34% OMV AG
Palfinger AG 30,65 1,49% Palfinger AG
Vienna Insurance 71,70 -2,18% Vienna Insurance
voestalpine AG 46,14 -2,08% voestalpine AG
Wolford AG 2,50 0,00% Wolford AG
ZUMTOBEL AG 4,04 -1,46% ZUMTOBEL AG

Indizes in diesem Artikel

ATX Prime 3 277,74 -1,31%

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