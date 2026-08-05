ZUMTOBEL Aktie
WKN: 83730 / ISIN: AT0000837307
|ATX Prime-Performance
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05.08.2026 15:58:50
ATX Prime aktuell: ATX Prime nachmittags im Aufwind
Um 15:42 Uhr gewinnt der ATX Prime im Wiener Börse-Handel 0,12 Prozent auf 3 280,71 Punkte. In den Handel ging der ATX Prime 0,078 Prozent leichter bei 3 274,14 Punkten, nach 3 276,71 Punkten am Vortag.
Der ATX Prime erreichte am Mittwoch sein Tagestief bei 3 266,08 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 3 304,38 Punkten lag.
Jahreshoch und Jahrestief des ATX Prime
Auf Wochensicht verbucht der ATX Prime bislang einen Gewinn von 3,06 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 03.07.2026, bei 3 227,82 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 05.05.2026, verzeichnete der ATX Prime einen Stand von 2 868,90 Punkten. Vor einem Jahr, am 05.08.2025, stand der ATX Prime noch bei 2 263,89 Punkten.
Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 23,42 Prozent. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des ATX Prime bereits bei 3 304,38 Punkten. Bei 2 489,01 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.
Das sind die Aufsteiger und Absteiger im ATX Prime
Unter den Top-Aktien im ATX Prime befinden sich aktuell Rosenbauer (+ 4,85 Prozent auf 64,80 EUR), Wolford (+ 4,46 Prozent auf 2,34 EUR), Erste Group Bank (+ 2,40 Prozent auf 119,70 EUR), FACC (+ 2,10 Prozent auf 17,48 EUR) und ZUMTOBEL (+ 1,73 Prozent auf 4,12 EUR). Am anderen Ende der ATX Prime-Liste stehen hingegen Lenzing (-4,07 Prozent auf 23,60 EUR), voestalpine (-2,94 Prozent auf 46,92 EUR), Andritz (-2,87 Prozent auf 81,10 EUR), AMAG (-2,13 Prozent auf 27,60 EUR) und Verbund (-1,19 Prozent auf 58,10 EUR) unter Druck.
Welche Aktien im ATX Prime die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Im ATX Prime weist die voestalpine-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 278 367 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Erste Group Bank mit 44,711 Mrd. Euro im ATX Prime den größten Anteil aus.
ATX Prime-Fundamentalkennzahlen
Die OMV-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7,40 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX Prime-Werten. Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,07 Prozent bei der OMV-Aktie zu erwarten.
Redaktion finanzen.at
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