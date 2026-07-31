ATX Prime aktuell: ATX Prime schlussendlich auf grünem Terrain

Der ATX Prime wagte sich heute nicht aus der Reserve.

Schlussendlich schloss der ATX Prime nahezu unverändert (plus 0,07 Prozent) bei 3 181,80 Punkten. Zum Start des Freitagshandels standen Verluste von 0,032 Prozent auf 3 178,66 Punkte an der Kurstafel, nach 3 179,69 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der ATX Prime bei 3 235,11 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 3 170,83 Punkten.

ATX Prime-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn legte der ATX Prime bereits um 0,149 Prozent zu. Der ATX Prime verzeichnete am letzten Handelstag im Juni, dem 30.06.2026, den Wert von 3 177,12 Punkten. Der ATX Prime notierte am letzten Handelstag im April, dem 30.04.2026, bei 2 865,52 Punkten. Der ATX Prime erreichte am letzten Handelstag im Juli, dem 31.07.2025, den Wert von 2 269,62 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 19,70 Prozent. Der ATX Prime erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 3 243,92 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 2 489,01 Zählern markiert.

ATX Prime-Gewinner und -Verlierer

Die Gewinner-Aktien im ATX Prime sind aktuell Wolford (+ 10,10 Prozent auf 2,18 EUR), Marinomed Biotech (+ 8,00 Prozent auf 5,40 EUR), Rosenbauer (+ 4,26 Prozent auf 63,60 EUR), Verbund (+ 3,84 Prozent auf 59,55 EUR) und Raiffeisen (+ 2,33 Prozent auf 59,40 EUR). Am anderen Ende der ATX Prime-Liste stehen derweil Palfinger (-3,14 Prozent auf 29,35 EUR), AT S (AT&S) (-2,68 Prozent auf 130,80 EUR), PORR (-1,83 Prozent auf 37,55 EUR), CA Immobilien (-1,43 Prozent auf 24,15 EUR) und AMAG (-1,40 Prozent auf 28,20 EUR) unter Druck.

Die meistgehandelten Aktien im ATX Prime

Aktuell weist die Raiffeisen-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX Prime auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 639 804 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 44,006 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im ATX Prime den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Titel im Fokus

2026 präsentiert die Marinomed Biotech-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7,48 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime. Im Index weist die OMV-Aktie mit 7,05 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at