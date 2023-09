ATX Prime aktuell: ATX Prime schlussendlich schwächer

Schlussendlich schloss der ATX Prime den Handelstag nahezu unverändert (minus 0,08 Prozent) bei 1 596,24 Punkten ab. Zuvor ging der ATX Prime 0,025 Prozent leichter bei 1 597,15 Punkten in den Freitagshandel, nach 1 597,55 Punkten am Vortag.

Der ATX Prime erreichte am Freitag sein Tagestief bei 1 589,36 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 1 599,78 Punkten lag.

So bewegt sich der ATX Prime seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verzeichnet der ATX Prime bislang ein Minus von 0,953 Prozent. Noch vor einem Monat, am 22.08.2023, stand der ATX Prime bei 1 590,19 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 22.06.2023, notierte der ATX Prime bei 1 568,56 Punkten. Vor einem Jahr, am 22.09.2022, verzeichnete der ATX Prime einen Wert von 1 431,87 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2023 stieg der Index bereits um 0,792 Prozent. Bei 1 789,53 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des ATX Prime. Bei 1 530,67 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im ATX Prime

Zu den stärksten Einzelwerten im ATX Prime zählen aktuell Warimpex (+ 6,76 Prozent auf 0,79 EUR), PORR (+ 1,89 Prozent auf 11,86 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 1,47 Prozent auf 55,20 EUR), Andritz (+ 1,43 Prozent auf 48,10 EUR) und DO (+ 1,16 Prozent auf 104,80 EUR). Unter Druck stehen im ATX Prime derweil Telekom Austria (-14,99 Prozent auf 6,52 EUR), Pierer Mobility (ex KTM Industries) (-3,82 Prozent auf 65,40 EUR), Rosenbauer (-2,86 Prozent auf 30,60 EUR), Verbund (-2,10 Prozent auf 79,20 EUR) und UBM Development (-1,82 Prozent auf 21,60 EUR).

Welche ATX Prime-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im ATX Prime sticht die Erste Group Bank-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 617 601 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Mit 28,992 Mrd. Euro macht die Verbund-Aktie im ATX Prime derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Dieses KGV weisen die ATX Prime-Werte auf

Im ATX Prime hat die Kapsch TrafficCom-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 1,96 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die OMV-Aktie bietet 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,86 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at