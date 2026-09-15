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Wiener Börse-Handel im Blick 15.09.2026 17:58:51

ATX Prime aktuell: ATX Prime schwächelt zum Handelsende

ATX Prime aktuell: ATX Prime schwächelt zum Handelsende

Der ATX Prime sank zum Handelsende.

Am Dienstag gab der ATX Prime via Wiener Börse letztendlich um 0,24 Prozent auf 3 311,48 Punkte nach. Zuvor ging der ATX Prime 0,026 Prozent stärker bei 3 320,23 Punkten in den Handel, nach 3 319,37 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 3 283,83 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 3 322,65 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der ATX Prime seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, lag der ATX Prime-Kurs bei 3 316,35 Punkten. Der ATX Prime stand vor drei Monaten, am 15.06.2026, bei 3 162,58 Punkten. Der ATX Prime erreichte vor einem Jahr, am 15.09.2025, den Wert von 2 318,73 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 24,58 Prozent zu Buche. Das ATX Prime-Jahreshoch beträgt derzeit 3 392,50 Punkte. Das Jahrestief steht hingegen bei 2 489,01 Zählern.

Die Tops und Flops im ATX Prime

Unter den stärksten Einzelwerten im ATX Prime befinden sich aktuell Frequentis (+ 4,26 Prozent auf 68,50 EUR), voestalpine (+ 2,05 Prozent auf 44,90 EUR), AT S (AT&S) (+ 1,19 Prozent auf 153,20 EUR), ZUMTOBEL (+ 1,02 Prozent auf 3,98 EUR) und Verbund (+ 1,01 Prozent auf 60,00 EUR). Die schwächsten ATX Prime-Aktien sind derweil Vienna Insurance (-1,54 Prozent auf 70,40 EUR), Raiffeisen (-1,49 Prozent auf 62,70 EUR), FACC (-1,43 Prozent auf 15,20 EUR), Österreichische Post (-1,42 Prozent auf 31,15 EUR) und Lenzing (-1,17 Prozent auf 21,05 EUR).

ATX Prime-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der Raiffeisen-Aktie ist im ATX Prime derzeit am höchsten. 433 564 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 47,391 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im ATX Prime den höchsten Börsenwert aus.

Dieses KGV weisen die ATX Prime-Titel auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Marinomed Biotech-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 7,48 erwartet. Mit 6,42 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: gopixa / Shutterstock.com

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