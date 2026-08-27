Erste Group Bank Aktie
WKN: 65201 / ISIN: AT0000652011
|Index im Fokus
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27.08.2026 12:26:54
ATX Prime aktuell: ATX Prime schwächer
Um 12:10 Uhr fällt der ATX Prime im Wiener Börse-Handel um 0,82 Prozent auf 3 296,06 Punkte zurück. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0,014 Prozent auf 3 322,77 Punkte an der Kurstafel, nach 3 323,23 Punkten am Vortag.
Der ATX Prime verzeichnete bei 3 329,28 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 3 293,02 Einheiten.
ATX Prime-Entwicklung auf Jahressicht
Seit Wochenbeginn legte der ATX Prime bereits um 1,04 Prozent zu. Vor einem Monat, am 27.07.2026, wies der ATX Prime einen Wert von 3 131,42 Punkten auf. Der ATX Prime notierte noch vor drei Monaten, am 27.05.2026, bei 3 012,86 Punkten. Vor einem Jahr, am 27.08.2025, verzeichnete der ATX Prime einen Stand von 2 326,89 Punkten.
Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 24,00 Prozent nach oben. Bei 3 337,77 Punkten schaffte es der ATX Prime bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief steht hingegen bei 2 489,01 Zählern.
Tops und Flops im ATX Prime aktuell
Unter den Top-Aktien im ATX Prime befinden sich derzeit AT S (AT&S) (+ 7,83 Prozent auf 148,80 EUR), Frequentis (+ 2,88 Prozent auf 75,10 EUR), ZUMTOBEL (+ 2,21 Prozent auf 4,16 EUR), EVN (+ 1,76 Prozent auf 28,95 EUR) und voestalpine (+ 1,53 Prozent auf 46,58 EUR). Unter Druck stehen im ATX Prime hingegen PORR (-7,26 Prozent auf 37,70 EUR), Wolford (-4,59 Prozent auf 2,08 EUR), STRABAG SE (-2,16 Prozent auf 86,20 EUR), UNIQA Insurance (-2,03 Prozent auf 17,40 EUR) und Erste Group Bank (-1,91 Prozent auf 123,10 EUR).
ATX Prime-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick
Im ATX Prime sticht die PORR-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via Wiener Börse 157 774 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie dominiert den ATX Prime hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 48,013 Mrd. Euro.
Fundamentaldaten der ATX Prime-Aktien im Blick
Die Marinomed Biotech-Aktie verzeichnet mit 7,48 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime. Die OMV-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,74 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.at
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Nachrichten zu Frequentis
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12:26
|ATX Prime aktuell: ATX Prime schwächer (finanzen.at)
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26.08.26
|Börse Wien: ATX Prime-Anleger greifen am Mittwochnachmittag zu (finanzen.at)
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26.08.26
|Wiener Börse-Handel: ATX Prime klettert zum Handelsstart (finanzen.at)
|
24.08.26
|Minuszeichen in Wien: ATX Prime zum Ende des Montagshandels in Rot (finanzen.at)
|
24.08.26
|Handel in Wien: ATX Prime notiert am Nachmittag im Minus (finanzen.at)
|
24.08.26
|ATX Prime-Handel aktuell: ATX Prime am Mittag in Rot (finanzen.at)
|
24.08.26
|Anleger in Wien halten sich zurück: ATX Prime verliert zum Start des Montagshandels (finanzen.at)
|
21.08.26
|Gewinne in Wien: ATX Prime liegt schlussendlich im Plus (finanzen.at)
Analysen zu Erste Group Bank AG
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|31.07.26
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|UBS AG
|20.07.26
|Erste Group Bank kaufen
|Deutsche Bank AG
|18.06.26
|Erste Group Bank overweight
|Barclays Capital
|09.06.26
|Erste Group Bank buy
|Deutsche Bank AG
|31.07.26
|Erste Group Bank buy
|Deutsche Bank AG
|31.07.26
|Erste Group Bank buy
|UBS AG
|20.07.26
|Erste Group Bank kaufen
|Deutsche Bank AG
|18.06.26
|Erste Group Bank overweight
|Barclays Capital
|09.06.26
|Erste Group Bank buy
|Deutsche Bank AG
|31.07.26
|Erste Group Bank buy
|Deutsche Bank AG
|31.07.26
|Erste Group Bank buy
|UBS AG
|20.07.26
|Erste Group Bank kaufen
|Deutsche Bank AG
|18.06.26
|Erste Group Bank overweight
|Barclays Capital
|09.06.26
|Erste Group Bank buy
|Deutsche Bank AG
|03.03.26
|Erste Group Bank verkaufen
|Baader Bank
|04.11.24
|Erste Group Bank verkaufen
|Baader Bank
|06.08.24
|Erste Group Bank verkaufen
|Baader Bank
|05.03.24
|Erste Group Bank verkaufen
|Baader Bank
|31.10.23
|Erste Group Bank verkaufen
|Baader Bank
|01.12.23
|Erste Group Bank Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|19.07.21
|Erste Group Bank neutral
|Deutsche Bank AG
|06.05.21
|Erste Group Bank neutral
|Deutsche Bank AG
|01.03.21
|Erste Group Bank neutral
|Credit Suisse Group
|01.02.21
|Erste Group Bank Neutral
|Credit Suisse Group
Aktien in diesem Artikel
|AT & S (AT&S)
|149,60
|8,41%
|Erste Group Bank AG
|122,90
|-2,07%
|EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG)
|28,90
|1,58%
|Frequentis
|74,90
|2,60%
|Marinomed Biotech AG
|4,50
|0,00%
|OMV AG
|67,10
|-0,89%
|PORR AG
|37,80
|-7,01%
|STRABAG SE
|86,20
|-2,16%
|UNIQA Insurance AG
|17,50
|-1,46%
|voestalpine AG
|46,48
|1,31%
|Wolford AG
|2,08
|-4,59%
|ZUMTOBEL AG
|4,16
|2,21%
Indizes in diesem Artikel
|ATX Prime
|3 293,20
|-0,90%