Erste Group Bank Aktie

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WKN: 65201 / ISIN: AT0000652011

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Index im Fokus 27.08.2026 12:26:54

ATX Prime aktuell: ATX Prime schwächer

ATX Prime aktuell: ATX Prime schwächer

Das macht das Börsenbarometer in Wien am Donnerstag.

Um 12:10 Uhr fällt der ATX Prime im Wiener Börse-Handel um 0,82 Prozent auf 3 296,06 Punkte zurück. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0,014 Prozent auf 3 322,77 Punkte an der Kurstafel, nach 3 323,23 Punkten am Vortag.

Der ATX Prime verzeichnete bei 3 329,28 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 3 293,02 Einheiten.

ATX Prime-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn legte der ATX Prime bereits um 1,04 Prozent zu. Vor einem Monat, am 27.07.2026, wies der ATX Prime einen Wert von 3 131,42 Punkten auf. Der ATX Prime notierte noch vor drei Monaten, am 27.05.2026, bei 3 012,86 Punkten. Vor einem Jahr, am 27.08.2025, verzeichnete der ATX Prime einen Stand von 2 326,89 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 24,00 Prozent nach oben. Bei 3 337,77 Punkten schaffte es der ATX Prime bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief steht hingegen bei 2 489,01 Zählern.

Tops und Flops im ATX Prime aktuell

Unter den Top-Aktien im ATX Prime befinden sich derzeit AT S (AT&S) (+ 7,83 Prozent auf 148,80 EUR), Frequentis (+ 2,88 Prozent auf 75,10 EUR), ZUMTOBEL (+ 2,21 Prozent auf 4,16 EUR), EVN (+ 1,76 Prozent auf 28,95 EUR) und voestalpine (+ 1,53 Prozent auf 46,58 EUR). Unter Druck stehen im ATX Prime hingegen PORR (-7,26 Prozent auf 37,70 EUR), Wolford (-4,59 Prozent auf 2,08 EUR), STRABAG SE (-2,16 Prozent auf 86,20 EUR), UNIQA Insurance (-2,03 Prozent auf 17,40 EUR) und Erste Group Bank (-1,91 Prozent auf 123,10 EUR).

ATX Prime-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im ATX Prime sticht die PORR-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via Wiener Börse 157 774 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie dominiert den ATX Prime hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 48,013 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Aktien im Blick

Die Marinomed Biotech-Aktie verzeichnet mit 7,48 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime. Die OMV-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,74 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: gopixa / Shutterstock.com

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Aktien in diesem Artikel

AT & S (AT&S) 149,60 8,41% AT & S (AT&S)
Erste Group Bank AG 122,90 -2,07% Erste Group Bank AG
EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG) 28,90 1,58% EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG)
Frequentis 74,90 2,60% Frequentis
Marinomed Biotech AG 4,50 0,00% Marinomed Biotech AG
OMV AG 67,10 -0,89% OMV AG
PORR AG 37,80 -7,01% PORR AG
STRABAG SE 86,20 -2,16% STRABAG SE
UNIQA Insurance AG 17,50 -1,46% UNIQA Insurance AG
voestalpine AG 46,48 1,31% voestalpine AG
Wolford AG 2,08 -4,59% Wolford AG
ZUMTOBEL AG 4,16 2,21% ZUMTOBEL AG

Indizes in diesem Artikel

ATX Prime 3 293,20 -0,90%

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