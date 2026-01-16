ATX Prime aktuell: ATX Prime startet im Minus

Der ATX Prime bewegt sich am Freitagmorgen nach einem positiven Vortageshandel im Minus.

Der ATX Prime bewegt sich im Wiener Börse-Handel um 09:12 Uhr um 0,02 Prozent schwächer bei 2 716,16 Punkten. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Verlust von 0,006 Prozent auf 2 716,64 Punkte an der Kurstafel, nach 2 716,81 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des ATX Prime lag heute bei 2 718,54 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 2 713,04 Punkten erreichte.

ATX Prime-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Beginn der Woche gewann der ATX Prime bereits um 1,16 Prozent. Noch vor einem Monat, am 16.12.2025, erreichte der ATX Prime einen Wert von 2 569,99 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 16.10.2025, wies der ATX Prime einen Stand von 2 333,23 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 16.01.2025, stand der ATX Prime noch bei 1 857,68 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 2,18 Prozent zu Buche. Der ATX Prime erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 2 718,54 Punkten. Bei 2 654,40 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Tops und Flops im ATX Prime aktuell

Zu den stärksten Einzelwerten im ATX Prime zählen derzeit Addiko Bank (+ 3,94 Prozent auf 26,40 EUR), Frequentis (+ 2,01 Prozent auf 81,40 EUR), BAWAG (+ 1,79) Prozent auf 136,50 EUR), Marinomed Biotech (+ 1,62 Prozent auf 18,80 EUR) und Telekom Austria (+ 1,03 Prozent auf 8,87 EUR). Unter Druck stehen im ATX Prime hingegen Wolford (-5,33 Prozent auf 2,84 EUR), Warimpex (-4,84 Prozent auf 0,49 EUR), Schoeller-Bleckmann (-2,52 Prozent auf 32,90 EUR), Wienerberger (-1,57 Prozent auf 28,92 EUR) und Rosenbauer (-1,43 Prozent auf 48,30 EUR).

Welche ATX Prime-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Die Aktie im ATX Prime mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die AT S (AT&S)-Aktie. Zuletzt wurden via Wiener Börse 23 292 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 40,506 Mrd. Euro weist die Erste Group Bank-Aktie im ATX Prime derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Aktien im Fokus

Die Raiffeisen-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6,03 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX Prime-Werten. Die OMV-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,92 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

