voestalpine Aktie

WKN: 93750 / ISIN: AT0000937503

Index-Performance im Blick 27.01.2026 12:27:08

ATX Prime aktuell: ATX Prime verbucht am Mittag Zuschläge

Der ATX Prime performt am Mittag positiv.

Der ATX Prime bewegt sich im Wiener Börse-Handel um 12:08 Uhr um 0,91 Prozent höher bei 2 767,56 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,000 Prozent auf 2 742,68 Punkte an der Kurstafel, nach 2 742,68 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des ATX Prime betrug 2 771,27 Punkte, das Tagestief hingegen 2 742,68 Zähler.

So bewegt sich der ATX Prime seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.12.2025, wies der ATX Prime 2 604,50 Punkte auf. Vor drei Monaten, am 27.10.2025, wies der ATX Prime 2 338,73 Punkte auf. Noch vor einem Jahr, am 27.01.2025, wies der ATX Prime einen Stand von 1 907,29 Punkten auf.

Der Index stieg seit Jahresanfang 2026 bereits um 4,12 Prozent zu. In diesem Jahr schaffte es der ATX Prime bereits bis auf ein Jahreshoch bei 2 771,27 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 2 638,17 Punkten.

Aufsteiger und Absteiger im ATX Prime

Zu den Gewinner-Aktien im ATX Prime zählen derzeit Addiko Bank (+ 5,74 Prozent auf 25,80 EUR), Raiffeisen (+ 2,58 Prozent auf 40,62 EUR), Polytec (+ 2,53 Prozent auf 4,05 EUR), BAWAG (+ 2,12 Prozent auf 139,60 EUR) und Erste Group Bank (+ 1,85 Prozent auf 110,10 EUR). Zu den schwächsten ATX Prime-Aktien zählen derweil Wolford (-2,63 Prozent auf 2,96 EUR), Palfinger (-2,20 Prozent auf 35,50 EUR), Warimpex (-1,96 Prozent auf 0,50 EUR), AMAG (-1,18 Prozent auf 25,10 EUR) und voestalpine (-1,09 Prozent auf 39,76 EUR).

Diese ATX Prime-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im ATX Prime ist die Raiffeisen-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via Wiener Börse 105 068 Aktien gehandelt. Mit 41,865 Mrd. Euro weist die Erste Group Bank-Aktie im ATX Prime derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Titel im Blick

Im ATX Prime weist die Raiffeisen-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6,01 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Unter den Aktien im Index verzeichnet die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,80 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

