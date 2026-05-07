Schoeller-Bleckmann Aktie
WKN: 94665 / ISIN: AT0000946652
|Marktbericht
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07.05.2026 17:58:32
ATX Prime aktuell: ATX Prime verbucht schlussendlich Verluste
Letztendlich tendierte der ATX Prime im Wiener Börse-Handel 0,39 Prozent tiefer bei 2 938,23 Punkten. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Zuschlag von 0,015 Prozent auf 2 950,06 Punkte an der Kurstafel, nach 2 949,61 Punkten am Vortag.
Der ATX Prime verzeichnete bei 2 938,17 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 2 973,28 Einheiten.
So entwickelt sich der ATX Prime seit Jahresbeginn
Seit Beginn der Woche gewann der ATX Prime bereits um 2,53 Prozent. Vor einem Monat, am 07.04.2026, wurde der ATX Prime mit 2 698,53 Punkten berechnet. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 06.02.2026, den Wert von 2 813,77 Punkten. Vor einem Jahr, am 07.05.2025, wurde der ATX Prime mit 2 138,36 Punkten gehandelt.
Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 10,54 Prozent aufwärts. Bei 2 973,28 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des ATX Prime. Das Jahrestief wurde hingegen bei 2 489,01 Zählern verzeichnet.
Tops und Flops im ATX Prime
Zu den stärksten Einzelwerten im ATX Prime zählen derzeit Wolford (+ 12,00 Prozent auf 2,80 EUR), ZUMTOBEL (+ 6,16 Prozent auf 3,79 EUR), Frequentis (+ 4,82) Prozent auf 82,60 EUR), Marinomed Biotech (+ 3,74 Prozent auf 11,10 EUR) und Kapsch TrafficCom (+ 3,64 Prozent auf 5,70 EUR). Die schwächsten ATX Prime-Aktien sind hingegen Schoeller-Bleckmann (-3,74 Prozent auf 33,50 EUR), FACC (-3,38 Prozent auf 13,72 EUR), CA Immobilien (-2,71 Prozent auf 26,95 EUR), BAWAG (-1,98 Prozent auf 148,60 EUR) und Vienna Insurance (-1,77 Prozent auf 66,50 EUR).
ATX Prime-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick
Die OMV-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im ATX Prime auf. 461 809 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie weist im ATX Prime den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 36,685 Mrd. Euro.
ATX Prime-Fundamentalkennzahlen im Blick
Die Warimpex-Aktie weist mit 6,30 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime auf. Die OMV-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,48 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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