ATX Prime
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09.11.2026 17:58:33
ATX Prime aktuell: ATX Prime verbucht zum Handelsende Zuschläge
Am Montag notierte der ATX Prime via Wiener Börse letztendlich 1,92 Prozent höher bei 3 219,75 Punkten. Zum Start des Montagshandels standen Gewinne von 0,000 Prozent auf 3 159,01 Punkte an der Kurstafel, nach 3 159,01 Punkten am Vortag.
Der ATX Prime verzeichnete bei 3 155,86 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Montag 3 234,15 Einheiten.
So bewegt sich der ATX Prime seit Beginn Jahr
Noch vor einem Monat, am 09.10.2026, verzeichnete der ATX Prime einen Wert von 3 212,80 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime erreichte am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, den Wert von 3 277,74 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime erreichte am vorherigen Handelstag, dem 07.11.2025, den Stand von 2 361,33 Punkten.
Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 21,13 Prozent aufwärts. Das ATX Prime-Jahreshoch liegt derzeit bei 3 448,52 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 2 489,01 Punkten markiert.
ATX Prime-Tops und -Flops
Die stärksten Aktien im ATX Prime sind derzeit Frequentis (+ 6,79 Prozent auf 62,90 EUR), AT S (AT&S) (+ 5,29 Prozent auf 111,40 EUR), Raiffeisen (+ 4,36 Prozent auf 61,10 EUR), PORR (+ 3,92 Prozent auf 33,10 EUR) und DO (+ 3,43 Prozent auf 226,00 EUR). Zu den schwächsten ATX Prime-Aktien zählen derweil Verbund (-2,13 Prozent auf 71,15 EUR), Polytec (-1,68 Prozent auf 4,09 EUR), Kapsch TrafficCom (-1,32 Prozent auf 3,75 EUR), Flughafen Wien (-1,13 Prozent auf 52,40 EUR) und OMV (-0,63 Prozent auf 71,30 EUR).
Die teuersten ATX Prime-Konzerne
Das größte Handelsvolumen im ATX Prime kann derzeit die Erste Group Bank-Aktie aufweisen. 362 524 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 43,312 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im ATX Prime den höchsten Börsenwert auf.
Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Werte im Fokus
Im ATX Prime hat die OMV-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7,06 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 6,71 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.
Redaktion finanzen.at
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Aktien in diesem Artikel
|AT & S (AT&S)
|111,40
|5,29%
|DO & CO
|226,00
|3,43%
|Erste Group Bank AG
|114,60
|2,78%
|EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG)
|30,90
|0,16%
|Flughafen Wien AG
|52,40
|-1,13%
|Frequentis
|62,90
|6,79%
|Kapsch TrafficCom AG
|3,75
|-1,32%
|OMV AG
|71,30
|-0,63%
|Polytec
|4,09
|-1,68%
|PORR AG
|33,10
|3,92%
|Raiffeisen
|61,10
|4,36%
|Verbund AG
|71,15
|-2,13%
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|3 219,75
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