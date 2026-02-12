Mayr-Melnhof Karton Aktie

Mayr-Melnhof Karton für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 93820 / ISIN: AT0000938204

ATX Prime-Kursverlauf 12.02.2026 09:28:50

ATX Prime aktuell: ATX Prime verbucht zum Start Zuschläge

Anleger in Wien schicken den ATX Prime heute erneut ins Plus.

Am Donnerstag tendiert der ATX Prime um 09:11 Uhr via Wiener Börse 0,37 Prozent fester bei 2 893,95 Punkten. In den Handel ging der ATX Prime 0,004 Prozent tiefer bei 2 883,18 Punkten, nach 2 883,30 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 2 883,18 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 2 896,54 Punkten.

So entwickelt sich der ATX Prime auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verzeichnet der ATX Prime bislang Gewinne von 2,85 Prozent. Der ATX Prime verzeichnete vor einem Monat, am 12.01.2026, den Wert von 2 701,37 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 12.11.2025, wies der ATX Prime einen Wert von 2 448,92 Punkten auf. Der ATX Prime stand vor einem Jahr, am 12.02.2025, bei 1 982,84 Punkten.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 8,87 Prozent aufwärts. Bei 2 896,54 Punkten erreichte der ATX Prime bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 2 638,17 Zählern verzeichnet.

Das sind die Gewinner und Verlierer im ATX Prime

Zu den Top-Aktien im ATX Prime zählen derzeit ZUMTOBEL (+ 3,54 Prozent auf 4,25 EUR), STRABAG SE (+ 1,72 Prozent auf 94,50 EUR), Raiffeisen (+ 1,65 Prozent auf 44,26 EUR), Erste Group Bank (+ 0,93 Prozent auf 108,60 EUR) und Mayr-Melnhof Karton (+ 0,79 Prozent auf 101,80 EUR). Unter den schwächsten ATX Prime-Aktien befinden sich hingegen Wolford (-6,29 Prozent auf 2,98 EUR), Addiko Bank (-3,40 Prozent auf 25,60 EUR), Kapsch TrafficCom (-1,27 Prozent auf 6,20 EUR), AT S (AT&S) (-1,17 Prozent auf 50,90 EUR) und AMAG (-0,76 Prozent auf 26,00 EUR).

ATX Prime-Aktien mit dem größten Börsenwert

Im ATX Prime sticht die voestalpine-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 142 264 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 41,826 Mrd. Euro macht die Erste Group Bank-Aktie im ATX Prime derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Aktien im Blick

Unter den ATX Prime-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Kapsch TrafficCom-Aktie mit 5,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,84 Prozent bei der OMV-Aktie an.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: gopixa / Shutterstock.com

