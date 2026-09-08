ATX Prime aktuell: ATX Prime zeigt sich am Mittag leichter

Der ATX Prime tendiert im Wiener Börse-Handel um 12:10 Uhr um 0,60 Prozent tiefer bei 3 369,65 Punkten. Zuvor ging der ATX Prime 0,008 Prozent schwächer bei 3 389,81 Punkten in den Handel, nach 3 390,08 Punkten am Vortag.

Der ATX Prime erreichte am Dienstag sein Tagestief bei 3 347,12 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 3 391,02 Punkten lag.

ATX Prime-Entwicklung seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, lag der ATX Prime-Kurs bei 3 277,74 Punkten. Vor drei Monaten, am 08.06.2026, wies der ATX Prime einen Stand von 2 967,43 Punkten auf. Der ATX Prime lag noch vor einem Jahr, am 08.09.2025, bei 2 318,99 Punkten.

Der Index legte auf Jahressicht 2026 bereits um 26,77 Prozent zu. Der ATX Prime erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 3 392,48 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 2 489,01 Punkten.

ATX Prime-Tops und -Flops

Unter den stärksten Einzelwerten im ATX Prime befinden sich aktuell EVN (+ 1,73 Prozent auf 29,40 EUR), Semperit (+ 1,37 Prozent auf 18,45 EUR), Kapsch TrafficCom (+ 1,12 Prozent auf 4,50 EUR), Verbund (+ 1,09 Prozent auf 60,50 EUR) und Telekom Austria (+ 0,79 Prozent auf 10,20 EUR). Die schwächsten ATX Prime-Aktien sind derweil Wolford (-6,09 Prozent auf 2,16 EUR), AT S (AT&S) (-5,25 Prozent auf 166,20 EUR), Vienna Insurance (-1,89 Prozent auf 72,80 EUR), AMAG (-1,81 Prozent auf 27,10 EUR) und Frequentis (-1,37 Prozent auf 71,80 EUR).

ATX Prime-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im ATX Prime weist die Wienerberger-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 77 044 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie macht im ATX Prime mit 48,129 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Titel im Fokus

Unter den ATX Prime-Aktien verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Marinomed Biotech-Aktie mit 7,48 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die OMV-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6,63 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at