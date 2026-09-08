AT & S Aktie

AT & S für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 96998 / ISIN: AT0000969985

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
ATX Prime im Blick 08.09.2026 12:26:59

ATX Prime aktuell: ATX Prime zeigt sich am Mittag leichter

ATX Prime aktuell: ATX Prime zeigt sich am Mittag leichter

Der ATX Prime erleidet heute Verluste.

Der ATX Prime tendiert im Wiener Börse-Handel um 12:10 Uhr um 0,60 Prozent tiefer bei 3 369,65 Punkten. Zuvor ging der ATX Prime 0,008 Prozent schwächer bei 3 389,81 Punkten in den Handel, nach 3 390,08 Punkten am Vortag.

Der ATX Prime erreichte am Dienstag sein Tagestief bei 3 347,12 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 3 391,02 Punkten lag.

ATX Prime-Entwicklung seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, lag der ATX Prime-Kurs bei 3 277,74 Punkten. Vor drei Monaten, am 08.06.2026, wies der ATX Prime einen Stand von 2 967,43 Punkten auf. Der ATX Prime lag noch vor einem Jahr, am 08.09.2025, bei 2 318,99 Punkten.

Der Index legte auf Jahressicht 2026 bereits um 26,77 Prozent zu. Der ATX Prime erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 3 392,48 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 2 489,01 Punkten.

ATX Prime-Tops und -Flops

Unter den stärksten Einzelwerten im ATX Prime befinden sich aktuell EVN (+ 1,73 Prozent auf 29,40 EUR), Semperit (+ 1,37 Prozent auf 18,45 EUR), Kapsch TrafficCom (+ 1,12 Prozent auf 4,50 EUR), Verbund (+ 1,09 Prozent auf 60,50 EUR) und Telekom Austria (+ 0,79 Prozent auf 10,20 EUR). Die schwächsten ATX Prime-Aktien sind derweil Wolford (-6,09 Prozent auf 2,16 EUR), AT S (AT&S) (-5,25 Prozent auf 166,20 EUR), Vienna Insurance (-1,89 Prozent auf 72,80 EUR), AMAG (-1,81 Prozent auf 27,10 EUR) und Frequentis (-1,37 Prozent auf 71,80 EUR).

ATX Prime-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im ATX Prime weist die Wienerberger-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 77 044 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie macht im ATX Prime mit 48,129 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Titel im Fokus

Unter den ATX Prime-Aktien verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Marinomed Biotech-Aktie mit 7,48 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die OMV-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6,63 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Alle ATX Prime-Werte
Alle Marktberichte im Überblick
Zur Übersichtsseite

Bildquelle: gopixa / Shutterstock.com

Nachrichten zu Frequentis

mehr Nachrichten

Analysen zu Erste Group Bank AG

mehr Analysen
31.07.26 Erste Group Bank buy Deutsche Bank AG
31.07.26 Erste Group Bank buy UBS AG
20.07.26 Erste Group Bank kaufen Deutsche Bank AG
18.06.26 Erste Group Bank overweight Barclays Capital
09.06.26 Erste Group Bank buy Deutsche Bank AG
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

AMAG 27,60 0,00% AMAG
AT & S (AT&S) 167,20 -4,68% AT & S (AT&S)
Erste Group Bank AG 123,60 -0,80% Erste Group Bank AG
EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG) 29,40 1,73% EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG)
Frequentis 69,90 -3,98% Frequentis
Kapsch TrafficCom AG 4,41 -0,90% Kapsch TrafficCom AG
Marinomed Biotech AG 4,50 0,00% Marinomed Biotech AG
OMV AG 70,05 0,65% OMV AG
Semperit AG Holding 18,15 -0,27% Semperit AG Holding
Telekom Austria AG 10,04 -0,79% Telekom Austria AG
Verbund AG 61,00 1,92% Verbund AG
Vienna Insurance 71,70 -3,37% Vienna Insurance
Wienerberger AG 19,37 0,26% Wienerberger AG
Wolford AG 2,16 -6,09% Wolford AG
ZUMTOBEL AG 3,99 -3,16% ZUMTOBEL AG

Indizes in diesem Artikel

ATX Prime 3 390,37 0,01%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

18:07 Zurich Insurance setzt im zweiten Quartal verstärkt auf AMD und Eli Lilly
07.09.26 Apple, Microsoft & eigene Aktie: So positioniert sich UBS im US-Portfolio
06.09.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 36
06.09.26 Gold, Öl & Co. in KW 36: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
05.09.26 KW 36: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Steigende Ölpreise belasten: ATX geht wenig bewegt in den Feierabend -- DAX beendet Handel kaum verändert - 26.000-Punkte-Marke hält -- Asiens Börsen letztlich uneins
Der heimische sowie der deutsche Markt zeigten sich robust. Die US-Börsen zeigen sich nach der feiertagsbedingten Pause schwächer. Auch am Dienstag fanden die Börsen in Asien keine gemeinsame Richtung.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen