Semperit Aktie

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WKN: 78555 / ISIN: AT0000785555

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Index-Bewegung 20.10.2026 17:58:45

ATX Prime aktuell: ATX Prime zeigt sich letztendlich schwächer

ATX Prime aktuell: ATX Prime zeigt sich letztendlich schwächer

Der ATX Prime erlitt am zweiten Tag der Woche Verluste.

Der ATX Prime verlor im Wiener Börse-Handel schlussendlich 0,84 Prozent auf 3 168,06 Punkte. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,002 Prozent auf 3 194,86 Punkte an der Kurstafel, nach 3 194,93 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des ATX Prime lag heute bei 3 194,86 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 3 136,80 Punkten erreichte.

So bewegt sich der ATX Prime auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.09.2026, wurde der ATX Prime mit 3 330,07 Punkten gehandelt. Der ATX Prime wies vor drei Monaten, am 20.07.2026, einen Wert von 3 151,55 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 20.10.2025, lag der ATX Prime-Kurs bei 2 305,83 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 schlägt ein Plus von 19,18 Prozent zu Buche. In diesem Jahr verzeichnete der ATX Prime bereits ein Jahreshoch bei 3 448,52 Punkten. Bei 2 489,01 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Tops und Flops im ATX Prime aktuell

Die stärksten Aktien im ATX Prime sind aktuell CA Immobilien (+ 2,86 Prozent auf 21,55 EUR), Vienna Insurance (+ 2,67 Prozent auf 69,20 EUR), UNIQA Insurance (+ 1,78 Prozent auf 17,20 EUR), DO (+ 1,43 Prozent auf 198,80 EUR) und Telekom Austria (+ 1,17 Prozent auf 8,62 EUR). Zu den schwächsten ATX Prime-Aktien zählen derweil AT S (AT&S) (-6,73 Prozent auf 160,80 EUR), UBM Development (-3,21 Prozent auf 15,10 EUR), Addiko Bank (-2,69 Prozent auf 25,30 EUR), Semperit (-2,04 Prozent auf 19,20 EUR) und Frequentis (-1,87 Prozent auf 63,10 EUR).

Blick in den ATX Prime: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im ATX Prime sticht die Erste Group Bank-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via Wiener Börse 372 409 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 42,768 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im ATX Prime den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Mitglieder im Blick

Unter den ATX Prime-Aktien präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie mit 7,33 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Index bietet die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,40 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: gopixa / Shutterstock.com

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Aktien in diesem Artikel

Addiko Bank 25,30 -2,69% Addiko Bank
AT & S (AT&S) 160,80 -6,73% AT & S (AT&S)
CA Immobilien 21,55 2,86% CA Immobilien
DO & CO 198,80 1,43% DO & CO
Erste Group Bank AG 108,70 -1,45% Erste Group Bank AG
EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG) 29,10 0,00% EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG)
Frequentis 63,10 -1,87% Frequentis
OMV AG 73,65 -1,01% OMV AG
Semperit AG Holding 19,20 -2,04% Semperit AG Holding
Telekom Austria AG 8,62 1,17% Telekom Austria AG
UBM Development AG 15,10 -3,21% UBM Development AG
UNIQA Insurance AG 17,20 1,78% UNIQA Insurance AG
Vienna Insurance 69,20 2,67% Vienna Insurance

Indizes in diesem Artikel

ATX Prime 3 168,06 -0,84%

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