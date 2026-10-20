Semperit Aktie
WKN: 78555 / ISIN: AT0000785555
|Index-Bewegung
|
20.10.2026 17:58:45
ATX Prime aktuell: ATX Prime zeigt sich letztendlich schwächer
Der ATX Prime verlor im Wiener Börse-Handel schlussendlich 0,84 Prozent auf 3 168,06 Punkte. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,002 Prozent auf 3 194,86 Punkte an der Kurstafel, nach 3 194,93 Punkten am Vortag.
Der Höchststand des ATX Prime lag heute bei 3 194,86 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 3 136,80 Punkten erreichte.
So bewegt sich der ATX Prime auf Jahressicht
Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.09.2026, wurde der ATX Prime mit 3 330,07 Punkten gehandelt. Der ATX Prime wies vor drei Monaten, am 20.07.2026, einen Wert von 3 151,55 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 20.10.2025, lag der ATX Prime-Kurs bei 2 305,83 Punkten.
Seit Jahresanfang 2026 schlägt ein Plus von 19,18 Prozent zu Buche. In diesem Jahr verzeichnete der ATX Prime bereits ein Jahreshoch bei 3 448,52 Punkten. Bei 2 489,01 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.
Tops und Flops im ATX Prime aktuell
Die stärksten Aktien im ATX Prime sind aktuell CA Immobilien (+ 2,86 Prozent auf 21,55 EUR), Vienna Insurance (+ 2,67 Prozent auf 69,20 EUR), UNIQA Insurance (+ 1,78 Prozent auf 17,20 EUR), DO (+ 1,43 Prozent auf 198,80 EUR) und Telekom Austria (+ 1,17 Prozent auf 8,62 EUR). Zu den schwächsten ATX Prime-Aktien zählen derweil AT S (AT&S) (-6,73 Prozent auf 160,80 EUR), UBM Development (-3,21 Prozent auf 15,10 EUR), Addiko Bank (-2,69 Prozent auf 25,30 EUR), Semperit (-2,04 Prozent auf 19,20 EUR) und Frequentis (-1,87 Prozent auf 63,10 EUR).
Blick in den ATX Prime: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung
Im ATX Prime sticht die Erste Group Bank-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via Wiener Börse 372 409 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 42,768 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im ATX Prime den höchsten Börsenwert auf.
Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Mitglieder im Blick
Unter den ATX Prime-Aktien präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie mit 7,33 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Index bietet die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,40 Prozent die höchste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu UBM Development AG
|
20.10.26
|ATX Prime aktuell: ATX Prime zeigt sich letztendlich schwächer (finanzen.at)
|
16.10.26
|Starker Wochentag in Wien: ATX Prime in Grün (finanzen.at)
|
15.10.26
|Angespannte Stimmung in Wien: ATX Prime verbucht letztendlich Abschläge (finanzen.at)
|
15.10.26
|Schwacher Handel: ATX Prime am Donnerstagnachmittag in Rot (finanzen.at)
|
15.10.26
|Schwacher Wochentag in Wien: ATX Prime gibt nach (finanzen.at)
|
14.10.26
|ATX Prime-Handel aktuell: ATX Prime schwächelt zum Handelsstart (finanzen.at)
|
13.10.26
|Optimismus in Wien: ATX Prime schlussendlich stärker (finanzen.at)
|
13.10.26
|Wiener Börse-Handel: Börsianer lassen ATX Prime steigen (finanzen.at)
Analysen zu UBM Development AG
|30.06.26
|UBM Development
|Erste Group Bank
|12.12.25
|UBM Development buy
|Erste Group Bank
|02.12.25
|UBM Development kaufen
|Warburg Research
|20.10.25
|UBM Development buy
|Warburg Research
|13.10.25
|UBM Development buy
|Warburg Research
|30.06.26
|UBM Development
|Erste Group Bank
|12.12.25
|UBM Development buy
|Erste Group Bank
|02.12.25
|UBM Development kaufen
|Warburg Research
|20.10.25
|UBM Development buy
|Warburg Research
|13.10.25
|UBM Development buy
|Warburg Research
|12.12.25
|UBM Development buy
|Erste Group Bank
|02.12.25
|UBM Development kaufen
|Warburg Research
|20.10.25
|UBM Development buy
|Warburg Research
|13.10.25
|UBM Development buy
|Warburg Research
|17.09.25
|UBM Development kaufen
|Warburg Research
|03.06.20
|UBM Development buy
|Raiffeisen Centrobank AG
|22.05.17
|UBM Development Hold
|Raiffeisen Centrobank AG
|12.04.17
|UBM Development Hold
|Baader Bank
|16.02.17
|UBM Development Kauf
|Baader Bank
Aktien in diesem Artikel
|Addiko Bank
|25,30
|-2,69%
|AT & S (AT&S)
|160,80
|-6,73%
|CA Immobilien
|21,55
|2,86%
|DO & CO
|198,80
|1,43%
|Erste Group Bank AG
|108,70
|-1,45%
|EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG)
|29,10
|0,00%
|Frequentis
|63,10
|-1,87%
|OMV AG
|73,65
|-1,01%
|Semperit AG Holding
|19,20
|-2,04%
|Telekom Austria AG
|8,62
|1,17%
|UBM Development AG
|15,10
|-3,21%
|UNIQA Insurance AG
|17,20
|1,78%
|Vienna Insurance
|69,20
|2,67%
Indizes in diesem Artikel
|ATX Prime
|3 168,06
|-0,84%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerDow schließt fester -- ATX beendet Handel leichter -- DAX schlussendlich wenig bewegt -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Dienstag abwärts, während der deutsche Aktienmarkt letztlich kaum verändert tendierte. Die US-Börsen notierten uneinheitlich. Die Märkte in Asien zeigten sich am Dienstag mehrheitlich mit Verlusten.