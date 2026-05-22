Lenzing Aktie
WKN: 64450 / ISIN: AT0000644505
|ATX Prime-Kursentwicklung
|
22.05.2026 15:59:03
ATX Prime aktuell: ATX Prime zeigt sich nachmittags fester
Um 15:42 Uhr tendiert der ATX Prime im Wiener Börse-Handel 1,27 Prozent stärker bei 2 960,52 Punkten. Zum Start des Freitagshandels standen Gewinne von 0,010 Prozent auf 2 923,79 Punkte an der Kurstafel, nach 2 923,50 Punkten am Vortag.
Der ATX Prime erreichte am Freitag sein Tagestief bei 2 923,61 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 2 969,24 Punkten lag.
ATX Prime seit Jahresbeginn
Seit Beginn der Woche stieg der ATX Prime bereits um 2,18 Prozent. Der ATX Prime bewegte sich noch vor einem Monat, am 22.04.2026, bei 2 876,36 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.02.2026, verzeichnete der ATX Prime einen Wert von 2 886,08 Punkten. Der ATX Prime erreichte vor einem Jahr, am 22.05.2025, den Wert von 2 216,81 Punkten.
Seit Anfang des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 11,37 Prozent. Im Jahreshoch erreichte der ATX Prime bislang 2 973,28 Punkte. Bei 2 489,01 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.
ATX Prime-Gewinner und -Verlierer
Die stärksten Aktien im ATX Prime sind aktuell AT S (AT&S) (+ 14,41 Prozent auf 133,40 EUR), FACC (+ 4,52 Prozent auf 15,74 EUR), Frequentis (+ 3,81 Prozent auf 73,50 EUR), Lenzing (+ 3,11 Prozent auf 24,85 EUR) und Addiko Bank (+ 2,61 Prozent auf 27,50 EUR). Am anderen Ende der ATX Prime-Liste stehen derweil Marinomed Biotech (-7,61 Prozent auf 9,10 EUR), Warimpex (-4,91 Prozent auf 0,50 EUR), Wolford (-3,57 Prozent auf 2,70 EUR), Schoeller-Bleckmann (-2,84 Prozent auf 34,15 EUR) und Verbund (-2,67 Prozent auf 60,10 EUR) unter Druck.
Die teuersten ATX Prime-Unternehmen
Das größte Handelsvolumen im ATX Prime kann derzeit die AT S (AT&S)-Aktie aufweisen. 179 987 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Mit 38,200 Mrd. Euro macht die Erste Group Bank-Aktie im ATX Prime derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.
Dieses KGV weisen die ATX Prime-Aktien auf
Unter den ATX Prime-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die ZUMTOBEL-Aktie mit 7,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Index bietet die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,26 Prozent die höchste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu OMV AG
|
17:58
|Zuversicht in Wien: ATX Prime bewegt schlussendlich im Plus (finanzen.at)
|
17:58
|ATX aktuell: ATX verbucht zum Handelsende Gewinne (finanzen.at)
|
15:59
|ATX Prime aktuell: ATX Prime zeigt sich nachmittags fester (finanzen.at)
|
15:59
|Freundlicher Handel in Wien: ATX nachmittags im Plus (finanzen.at)
|
12:27
|Freundlicher Handel in Wien: ATX Prime im Plus (finanzen.at)
|
12:27
|Freundlicher Handel in Wien: ATX am Mittag fester (finanzen.at)
|
09:29
|Gute Stimmung in Wien: ATX Prime zum Start des Freitagshandels in Grün (finanzen.at)
|
21.05.26
|Aufschläge in Wien: ATX Prime verbucht zum Ende des Donnerstagshandels Zuschläge (finanzen.at)