ATX Prime aktuell: ATX Prime zeigt sich nachmittags fester

Um 15:42 Uhr tendiert der ATX Prime im Wiener Börse-Handel 1,27 Prozent stärker bei 2 960,52 Punkten. Zum Start des Freitagshandels standen Gewinne von 0,010 Prozent auf 2 923,79 Punkte an der Kurstafel, nach 2 923,50 Punkten am Vortag.

Der ATX Prime erreichte am Freitag sein Tagestief bei 2 923,61 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 2 969,24 Punkten lag.

ATX Prime seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche stieg der ATX Prime bereits um 2,18 Prozent. Der ATX Prime bewegte sich noch vor einem Monat, am 22.04.2026, bei 2 876,36 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.02.2026, verzeichnete der ATX Prime einen Wert von 2 886,08 Punkten. Der ATX Prime erreichte vor einem Jahr, am 22.05.2025, den Wert von 2 216,81 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 11,37 Prozent. Im Jahreshoch erreichte der ATX Prime bislang 2 973,28 Punkte. Bei 2 489,01 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

ATX Prime-Gewinner und -Verlierer

Die stärksten Aktien im ATX Prime sind aktuell AT S (AT&S) (+ 14,41 Prozent auf 133,40 EUR), FACC (+ 4,52 Prozent auf 15,74 EUR), Frequentis (+ 3,81 Prozent auf 73,50 EUR), Lenzing (+ 3,11 Prozent auf 24,85 EUR) und Addiko Bank (+ 2,61 Prozent auf 27,50 EUR). Am anderen Ende der ATX Prime-Liste stehen derweil Marinomed Biotech (-7,61 Prozent auf 9,10 EUR), Warimpex (-4,91 Prozent auf 0,50 EUR), Wolford (-3,57 Prozent auf 2,70 EUR), Schoeller-Bleckmann (-2,84 Prozent auf 34,15 EUR) und Verbund (-2,67 Prozent auf 60,10 EUR) unter Druck.

Die teuersten ATX Prime-Unternehmen

Das größte Handelsvolumen im ATX Prime kann derzeit die AT S (AT&S)-Aktie aufweisen. 179 987 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Mit 38,200 Mrd. Euro macht die Erste Group Bank-Aktie im ATX Prime derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Dieses KGV weisen die ATX Prime-Aktien auf

Unter den ATX Prime-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die ZUMTOBEL-Aktie mit 7,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Index bietet die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,26 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at