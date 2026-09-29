Rosenbauer Aktie
WKN: 92255 / ISIN: AT0000922554
|ATX Prime-Marktbericht
|
29.09.2026 12:27:16
ATX Prime aktuell: ATX Prime zeigt sich schwächer
Am Dienstag bewegt sich der ATX Prime um 12:09 Uhr via Wiener Börse 0,33 Prozent leichter bei 3 421,80 Punkten. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,008 Prozent auf 3 433,02 Punkte an der Kurstafel, nach 3 433,29 Punkten am Vortag.
Der ATX Prime verzeichnete bei 3 409,48 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Dienstag 3 441,65 Einheiten.
So entwickelt sich der ATX Prime seit Jahresbeginn
Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.08.2026, wurde der ATX Prime mit 3 335,76 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 29.06.2026, lag der ATX Prime-Kurs bei 3 125,77 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 29.09.2025, wies der ATX Prime einen Stand von 2 320,91 Punkten auf.
Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 28,73 Prozent nach oben. In diesem Jahr schaffte es der ATX Prime bereits bis auf ein Jahreshoch bei 3 448,52 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 2 489,01 Zählern.
ATX Prime-Tops und -Flops
Die stärksten Aktien im ATX Prime sind aktuell AT S (AT&S) (+ 5,30 Prozent auf 208,50 EUR), DO (+ 1,38 Prozent auf 191,00 EUR), ZUMTOBEL (+ 1,22 Prozent auf 4,15 EUR), Palfinger (+ 1,01 Prozent auf 30,15 EUR) und CPI Europe (+ 0,80 Prozent auf 15,10 EUR). Zu den schwächsten ATX Prime-Aktien zählen derweil Wolford (-8,70 Prozent auf 2,10 EUR), Kapsch TrafficCom (-3,16 Prozent auf 3,98 EUR), Rosenbauer (-2,50 Prozent auf 62,40 EUR), AMAG (-1,82 Prozent auf 26,90 EUR) und Frequentis (-1,68 Prozent auf 64,50 EUR).
ATX Prime-Aktien mit dem größten Börsenwert
Die Wienerberger-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im ATX Prime auf. 93 564 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Mit 47,818 Mrd. Euro macht die Erste Group Bank-Aktie im ATX Prime derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.
Diese Dividenden zahlen die ATX Prime-Aktien
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Marinomed Biotech-Aktie. Hier soll ein KGV von 7,48 zu Buche schlagen. Mit 6,46 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.
Redaktion finanzen.at
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