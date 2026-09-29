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ATX Prime-Marktbericht 29.09.2026 12:27:16

ATX Prime aktuell: ATX Prime zeigt sich schwächer

ATX Prime aktuell: ATX Prime zeigt sich schwächer

Der ATX Prime bewegt sich derzeit auf rotem Terrain.

Am Dienstag bewegt sich der ATX Prime um 12:09 Uhr via Wiener Börse 0,33 Prozent leichter bei 3 421,80 Punkten. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,008 Prozent auf 3 433,02 Punkte an der Kurstafel, nach 3 433,29 Punkten am Vortag.

Der ATX Prime verzeichnete bei 3 409,48 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Dienstag 3 441,65 Einheiten.

So entwickelt sich der ATX Prime seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.08.2026, wurde der ATX Prime mit 3 335,76 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 29.06.2026, lag der ATX Prime-Kurs bei 3 125,77 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 29.09.2025, wies der ATX Prime einen Stand von 2 320,91 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 28,73 Prozent nach oben. In diesem Jahr schaffte es der ATX Prime bereits bis auf ein Jahreshoch bei 3 448,52 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 2 489,01 Zählern.

ATX Prime-Tops und -Flops

Die stärksten Aktien im ATX Prime sind aktuell AT S (AT&S) (+ 5,30 Prozent auf 208,50 EUR), DO (+ 1,38 Prozent auf 191,00 EUR), ZUMTOBEL (+ 1,22 Prozent auf 4,15 EUR), Palfinger (+ 1,01 Prozent auf 30,15 EUR) und CPI Europe (+ 0,80 Prozent auf 15,10 EUR). Zu den schwächsten ATX Prime-Aktien zählen derweil Wolford (-8,70 Prozent auf 2,10 EUR), Kapsch TrafficCom (-3,16 Prozent auf 3,98 EUR), Rosenbauer (-2,50 Prozent auf 62,40 EUR), AMAG (-1,82 Prozent auf 26,90 EUR) und Frequentis (-1,68 Prozent auf 64,50 EUR).

ATX Prime-Aktien mit dem größten Börsenwert

Die Wienerberger-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im ATX Prime auf. 93 564 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Mit 47,818 Mrd. Euro macht die Erste Group Bank-Aktie im ATX Prime derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Diese Dividenden zahlen die ATX Prime-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Marinomed Biotech-Aktie. Hier soll ein KGV von 7,48 zu Buche schlagen. Mit 6,46 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: gopixa / Shutterstock.com

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Aktien in diesem Artikel

AMAG 27,40 0,00% AMAG
AT & S (AT&S) 213,50 7,83% AT & S (AT&S)
CPI Europe AG (ex IMMOFINANZ) 15,12 0,93% CPI Europe AG (ex IMMOFINANZ)
DO & CO 190,80 1,27% DO & CO
Erste Group Bank AG 124,40 -1,58% Erste Group Bank AG
EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG) 28,55 0,35% EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG)
Frequentis 65,40 -0,30% Frequentis
Kapsch TrafficCom AG 3,92 -4,62% Kapsch TrafficCom AG
Marinomed Biotech AG 3,70 -2,63% Marinomed Biotech AG
OMV AG 71,65 -1,92% OMV AG
Palfinger AG 30,40 1,84% Palfinger AG
Rosenbauer 63,00 -1,56% Rosenbauer
Wienerberger AG 17,94 1,53% Wienerberger AG
Wolford AG 2,30 0,00% Wolford AG
ZUMTOBEL AG 4,13 0,73% ZUMTOBEL AG

Indizes in diesem Artikel

ATX Prime 3 419,10 -0,41%

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