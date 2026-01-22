Wienerberger Aktie

Wienerberger für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 83170 / ISIN: AT0000831706

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Index-Bewegung 22.01.2026 09:29:16

ATX Prime aktuell: ATX Prime zeigt sich zum Handelsstart fester

ATX Prime aktuell: ATX Prime zeigt sich zum Handelsstart fester

Der ATX Prime setzt seine Gewinnserie vom Vortag auch am Donnerstagmorgen fort.

Am Donnerstag bewegt sich der ATX Prime um 09:11 Uhr via Wiener Börse 1,47 Prozent fester bei 2 725,14 Punkten. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Zuschlag von 0,033 Prozent auf 2 686,50 Punkte an der Kurstafel, nach 2 685,61 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 2 726,87 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 2 686,14 Punkten.

ATX Prime-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verbucht der ATX Prime bislang ein Plus von 0,507 Prozent. Der ATX Prime notierte noch vor einem Monat, am 22.12.2025, bei 2 600,66 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 22.10.2025, stand der ATX Prime bei 2 311,14 Punkten. Der ATX Prime bewegte sich noch vor einem Jahr, am 22.01.2025, bei 1 891,88 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 2,52 Prozent nach oben. Bei 2 726,87 Punkten verzeichnete der ATX Prime bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief beträgt hingegen 2 638,17 Zähler.

Die Tops und Flops im ATX Prime

Unter den stärksten Aktien im ATX Prime befinden sich derzeit Wolford (+ 10,00 Prozent auf 3,08 EUR), BAWAG (+ 2,49 Prozent auf 139,90 EUR), PORR (+ 2,18 Prozent auf 32,75 EUR), STRABAG SE (+ 2,03 Prozent auf 80,50 EUR) und Wienerberger (+ 2,00 Prozent auf 28,50 EUR). Die Verlierer im ATX Prime sind derweil Warimpex (-1,96 Prozent auf 0,50 EUR), Semperit (-1,11 Prozent auf 12,46 EUR), AMAG (-0,77 Prozent auf 25,90 EUR), Telekom Austria (-0,23 Prozent auf 8,68 EUR) und ZUMTOBEL (-0,14 Prozent auf 3,58 EUR).

ATX Prime-Aktien mit dem größten Börsenwert

Im ATX Prime ist die Erste Group Bank-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 39 522 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im ATX Prime macht die Erste Group Bank-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 40,273 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Titel im Blick

Unter den ATX Prime-Aktien hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie mit 6,05 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die OMV-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,86 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Alle Marktberichte im Überblick
Zur Übersichtsseite
Alle ATX Prime-Werte

Bildquelle: gopixa / Shutterstock.com

Nachrichten zu Wienerberger AG

mehr Nachrichten

Analysen zu BAWAG

mehr Analysen
22.01.26 BAWAG buy UBS AG
24.11.25 BAWAG overweight Morgan Stanley
23.10.25 BAWAG buy Deutsche Bank AG
24.07.25 BAWAG buy Deutsche Bank AG
09.07.25 BAWAG kaufen Deutsche Bank AG