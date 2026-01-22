ATX Prime aktuell: ATX Prime zeigt sich zum Handelsstart fester

Der ATX Prime setzt seine Gewinnserie vom Vortag auch am Donnerstagmorgen fort.

Am Donnerstag bewegt sich der ATX Prime um 09:11 Uhr via Wiener Börse 1,47 Prozent fester bei 2 725,14 Punkten. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Zuschlag von 0,033 Prozent auf 2 686,50 Punkte an der Kurstafel, nach 2 685,61 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 2 726,87 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 2 686,14 Punkten.

ATX Prime-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verbucht der ATX Prime bislang ein Plus von 0,507 Prozent. Der ATX Prime notierte noch vor einem Monat, am 22.12.2025, bei 2 600,66 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 22.10.2025, stand der ATX Prime bei 2 311,14 Punkten. Der ATX Prime bewegte sich noch vor einem Jahr, am 22.01.2025, bei 1 891,88 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 2,52 Prozent nach oben. Bei 2 726,87 Punkten verzeichnete der ATX Prime bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief beträgt hingegen 2 638,17 Zähler.

Die Tops und Flops im ATX Prime

Unter den stärksten Aktien im ATX Prime befinden sich derzeit Wolford (+ 10,00 Prozent auf 3,08 EUR), BAWAG (+ 2,49 Prozent auf 139,90 EUR), PORR (+ 2,18 Prozent auf 32,75 EUR), STRABAG SE (+ 2,03 Prozent auf 80,50 EUR) und Wienerberger (+ 2,00 Prozent auf 28,50 EUR). Die Verlierer im ATX Prime sind derweil Warimpex (-1,96 Prozent auf 0,50 EUR), Semperit (-1,11 Prozent auf 12,46 EUR), AMAG (-0,77 Prozent auf 25,90 EUR), Telekom Austria (-0,23 Prozent auf 8,68 EUR) und ZUMTOBEL (-0,14 Prozent auf 3,58 EUR).

ATX Prime-Aktien mit dem größten Börsenwert

Im ATX Prime ist die Erste Group Bank-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 39 522 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im ATX Prime macht die Erste Group Bank-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 40,273 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Titel im Blick

Unter den ATX Prime-Aktien hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie mit 6,05 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die OMV-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,86 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at