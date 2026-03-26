ATX Prime aktuell: ATX Prime zum Ende des Donnerstagshandels leichter

Der ATX Prime tendierte im Wiener Börse-Handel zum Handelsschluss um 0,66 Prozent tiefer bei 2 663,91 Punkten. Zuvor ging der ATX Prime 0,028 Prozent tiefer bei 2 680,81 Punkten in den Handel, nach 2 681,56 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der ATX Prime bei 2 647,02 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 2 680,81 Punkten.

So entwickelt sich der ATX Prime seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn kletterte der ATX Prime bereits um 3,42 Prozent. Der ATX Prime wies vor einem Monat, am 26.02.2026, einen Stand von 2 866,62 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.12.2025, erreichte der ATX Prime einen Stand von 2 604,50 Punkten. Vor einem Jahr, am 26.03.2025, wies der ATX Prime einen Wert von 2 148,63 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 0,216 Prozent aufwärts. Bei 2 907,38 Punkten markierte der ATX Prime bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 2 489,01 Zählern markiert.

Aufsteiger und Absteiger im ATX Prime

Die stärksten Aktien im ATX Prime sind aktuell OMV (+ 2,48 Prozent auf 62,10 EUR), Polytec (+ 2,35 Prozent auf 3,48 EUR), Addiko Bank (+ 1,89 Prozent auf 26,90 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 1,88 Prozent auf 35,30 EUR) und Marinomed Biotech (+ 1,44 Prozent auf 14,10 EUR). Unter den schwächsten ATX Prime-Aktien befinden sich derweil Frequentis (-4,82 Prozent auf 67,20 EUR), AT S (AT&S) (-4,69 Prozent auf 52,80 EUR), DO (-2,91 Prozent auf 166,80 EUR), Palfinger (-2,87 Prozent auf 33,85 EUR) und ZUMTOBEL (-2,57 Prozent auf 3,99 EUR).

Die meistgehandelten ATX Prime-Aktien

Im ATX Prime weist die OMV-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 451 101 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 36,568 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im ATX Prime den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Werte im Blick

Die Raiffeisen-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,66 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX Prime-Werten. Die OMV-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,04 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at